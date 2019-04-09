Грицак прокоментував фейк про звільнення з СБУ: Розумію нетерпіння своїх російських візаві

У Службі безпеки України прокоментували інформацію про плани очільника відомства піти у відставку. Такі інформаційні повідомлення у спецслужбі назвали фейками, організованими Росією.

Глава СБУ вважає, що поява подібної інформації направлена на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.

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Служба безпеки України спростовує інформацію, що активно поширюється, у тому числі підконтрольними РФ інформаційними ресурсами, про ініціювання Головою СБУ Грицаком В.С. звільнення із займаної посади за власним бажанням,

– мовиться в офіційному повідомленні.

Своєю чергою, сам Грицак з іронією прокоментував фейк про своє звільнення.

З розумінням ставлюся до нетерпіння своїх російських візаві. За останні чотири роки Служба навчилася професійно перегравати спецслужби РФ, завдаючи їм болючих ударів. Будемо продовжувати це робити, не зважаючи на всі російські фейки і чутки,

– наголосив він.

Зазначимо, що фейк про ймовірну відставку Грицака поширив на своїй Facebook-сторінці Ростислав Демчук. Цього чоловіка знаходимо у базі "Миротворця". Про нього мовиться: "Це – антиукраїнський пропагандист, який поширює недостовірну інформацію і є автором фейкових новин, направлених на деморалізацію українського суспільства".



Інформація про провокатора, який поширив фейк про відставку Грицака, на сайті "Миротворець"

Ось що поширив Демчук на своїй Facebook-сторінці:

"За чутками, причина відставки Bасиля Грицака – Петро Порошенко. Він зараз ставить перед Bасилем Грицаком і СБУ якісь "нездорові" завдання, які завідомо неможливо виконати. Тому Bасиль Грицак вирішив випередити хід подій і йде сам".

Цей фейк поширила низка пропагандистських і проросійських ЗМІ у мережі.