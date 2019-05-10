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      Порошенко нагородив очільника СБУ Грицака званням Героя України

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      Петро Порошенко і Василь Грицак
      Петро Порошенко і Василь Грицак / Адміністрація Президента

      Чинний президент України Петро Порошенко своїм указом присвоїв голові Служби безпеки Василеві Грицаку звання Героя України.

      В указі №208/2019, який гарант підписав 9 травня, зазначається, що високу нагороду Грицак отримав "за самовіддане служіння українському народу, видатний особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України". 

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      Разом зі званням Героя України Василю Грицаку вручили орден "Золота Зірка". 

      У ЗМІ поширюється інформація, що глава СБУ збирається піти у відставку. Проте у спецслужбі повідомлення назвали фейком, організованим Росією. Глава СБУ вважає, що поява подібної інформації направлена на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні, та з іронією прокоментував фейк про своє звільнення.

      З розумінням ставлюся до нетерпіння своїх російських візаві. За останні чотири роки Служба навчилася професійно перегравати спецслужби РФ, завдаючи їм болючих ударів. Будемо продовжувати це робити, не зважаючи на всі російські фейки і чутки,
      – наголосив він.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко СБУ Василь Грицак
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