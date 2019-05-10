Выборы Верховной Рады: удастся ли избавиться от мажоритарщиков?

Парламентские выборы, скорее всего, пройдут по старой смешанной системе. Есть ли шанс изменить закон о выборах народных депутатов и провести выборы по открытым партийным спискам – в материале 24 канала.

Отменить мажоритарку

Согласно действующему закону, половина депутатов избирается по закрытым партийным спискам, половина – в одномандатных округах. Общественные активисты и политические партии много раз призывали народных депутатов принять новый Избирательный кодекс и ввести открытые партийные списки. Такие требования обусловлены тем, что мажоритарка, по наблюдениям специалистов, является источником подкупа избирателей, что приводит к фальсификациям и искажению результатов выборов.

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Общественный активист Николай Выговский отмечает: в мажоритарных округах победу одерживает тот, кто имеет доступ к админресурсу и деньги на подкуп избирателей. Позже лояльным депутатам-мажоритарщикам выделяют государственные субвенции, которые они используют для собственного пиара. За государственный счет открывают в своих округах детские сады и площадки, говоря, что это их собственная заслуга. Этим увеличивают свои шансы на победу на следующих выборах.



Янукович вернул смешанную систему, чтобы взять под контроль парламент

Соответственно, мажоритарщики против изменения избирательной системы. Кроме того, по словам директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, принятие такого закона не в интересах значительного количества депутатов от фракций БПП и "Народного фронта". Большинство из них может не попасть в следующий парламент по спискам. Учитывая нынешние рейтинги, части нынешних нардепов не хватит места в проходной части партийного списка партии Порошенко. Поэтому есть надежда попасть в Верховную Раду по одномандатному округу.

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С другой стороны, появились новые политические силы, которые стремятся попасть в новый парламент. В частности, "Слуга народа" новоизбранного президента Зеленского, вероятные партии премьера Владимира Гройсмана и певца Святослава Вакарчука. Для политических сил, говорит Виталий Кулик, которые сейчас не в парламенте, интересны открытые партийные списки.

На одном мажоритарном округе по спискам может пройти два депутата. Но открытые списки уменьшают влияние мажоритарщиков на принятие решений в парламенте. Мажоритарщики автономные, а в списках будут зависеть от партийной дисциплины и партийных лидеров,

– рассказывает Кулик.

Вместо открытых списков закрытые пропорциональные

Еще в ноябре 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса. С тех пор в него было внесено пять тысяч поправок. Что касается закона о парламентских выборах, то, как говорят народные депутаты, в частности Вадим Денисенко в интервью 112 каналу, идут дискуссии о том, чтобы принять закон о закрытых пропорциональных партийных списках. Согласно нему, избиратели будут голосовать за ту или иную партию, а мажоритарку отменят. В то же время избирательный барьер может быть снижен с пяти процентов до трех.

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Это не та модель, за которую проголосовали в первом чтении. Открытые партийные списки предполагают голосование за конкретную партию и конкретного человека в этой партии. Таким образом, отмечает Николай Выговский, в парламент попадет меньше одиозных персонажей. Это формирует политическую ответственность партий. Потому что депутаты, которые будут плохо работать, будут снижать рейтинги этой партии на следующих выборах. И на следующих выборах партии не будут выдвигать их в своих списках. Таким образом, постепенно будет происходить обновление и оздоровление политической системы.



Открытые списки обновят и оздоровят Верховную Раду

По закрытым партийным спискам в парламент могут пройти и скандальные политики, и бизнесмены-лоббисты. Большего веса набирает партийный лидер, который решает, кого включить в проходную часть, а кого нет. При такой системе у депутатов есть возможность купить себе место в парламенте.

Впрочем, считает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, даже отмена мажоритарки может быть засчитана как победа для действующих депутатов. А снижение проходного барьера будет восприниматься как демократический жест.

Закрытые списки и снижение барьера принесут свои хаотичные нюансы в предстоящей работе парламента. Но давайте откровенно: не более, чем наличие 225 мажоритарщиков. Отмена мажоритарной системы кратно уменьшит политическую коррупцию, ведь сейчас нардепы-мажоритарщики больше заботятся о собственной финансовой мотивации, чем за округ или государственный интерес,

– говорит Николай Давидюк.

Шансов больше, чем было до президентских выборов

Сомнений, что за несколько недель нардепы смогут внести такие изменения, много. По мнению экспертов, в парламенте пока нет критического количества голосов для изменения избирательной системы. Но, говорит Виталий Кулик, сейчас шансов больше, чем их было до президентских выборов.

Отмену выборов по одномандатным избирательным округам во время обработки Избирательного кодекса мажоритарщики всячески блокировали. Они чувствуют себя более независимыми, как отдельные игроки. Для "Батькивщины" и "Самопомочи", конечно, открытые избирательные списки наиболее интересны, поскольку это может усилить их влияние. Но погоду будут делать мажоритарщики,

– отмечает Виталий Кулик.

По его словам, возможен вариант, что нынешний созыв Верховной Рады проголосует за новый избирательный кодекс и открытые списки. Но отсрочит его вступление в действие не до нынешних осенних выборов, а уже следующих.



Мажоритарники подкупают своих избирателей и против открытых списков

Николай Давидюк подчеркивает: для завершения данного политического шага, нацеленного на новый качественный состав парламента, стоит ограничить неприкосновенность депутатов, вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение и принять цивилизованный закон о президенте с реальными возможностями импичмента и ответственностью за преступления.