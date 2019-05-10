Вибори Верховної Ради: чи вдасться позбавитися від мажоритарників?

Парламентські вибори, швидше за все, пройдуть за старою змішаною системою. Чи є шанс змінити закон про вибори народних депутатів і провести вибори за відкритими партійними списками – в матеріалі 24 каналу.

Відмінити мажоритарку

Згідно з чинним законом, половина депутатів обирається за закритими партійними списками, половина – в одномандатних округах. Громадські активісти та політичні партії багато разів закликали народних депутатів ухвалити новий Виборчий кодекс і запровадити відкриті партійні списки. Такі вимоги зумовлені тим, що мажоритарка, за спостереженнями фахівців, є джерелом підкупу виборців, що призводить до фальсифікацій і спотворення результатів виборів.

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Громадський активіст Микола Виговський наголошує: в мажоритарних округах перемогу здобуває той, хто має доступ до адмінресурсу і гроші на підкуп виборців. Пізніше лояльним депутатам-мажоритарникам виділяють державні субвенції, які вони використовують для власного піару. За державний кошт відкривають в своїх округах дитячі садочки і майданчики, кажучи, що це їхня власна заслуга. Цим збільшують свої шанси на перемогу на наступних виборах.



Янукович повернув змішану систему, щоб взяти під контроль парламент

Відповідно, мажоритарники проти зміни виборчої системи. Крім того, за словами директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, ухвалення такого закону не в інтересах значної кількості депутатів від фракцій БПП і "Народного фронту". Більшість з них може не потрапити в наступний парламент за списками. З огляду на нинішні рейтинги, частині нинішніх нардепів не вистачить місця в прохідній частині партійного списку партії Порошенка. Тому є надія потрапити до Верховної Ради по одномандатному округу.

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З іншого боку, з’явилися нові політичні сили, які прагнуть потрапити до нового парламенту. Зокрема, "Слуга народу" новообраного президента Зеленського, ймовірні партії прем’єра Володимира Гройсмана і співака Святослава Вакарчука. Для політичних сил, говорить Віталій Кулик, які зараз не в парламенті, цікавіші відкриті партійні списки.

На одному мажоритарному окрузі по списках може пройти два депутати. Але відкриті списки зменшують вплив мажоритарників на прийняття рішень у парламенті. Мажоритарники автономні, а в списках залежатимуть від партійної дисципліни і партійних лідерів,

– розповідає Кулик.

Замість відкритих списків закриті пропорційні

Ще в листопаді 2017 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Виборчого кодексу. З того часу до нього було внесено п’ять тисяч поправок. Що стосується закону про парламентські вибори, то, як говорять народні депутати, зокрема Вадим Денисенко в інтерв’ю 112 каналу, йдуть дискусії про те, щоб ухвалити закон про закриті партійні пропорційні списки. Згідно ньому, виборці голосуватимуть за ту чи іншу партію, а мажоритарку скасують. Водночас виборчий бар’єр може бути знижено з п’яти відсотків до трьох.

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Це не та модель, за яку проголосували в першому читанні. Відкриті партійні списки передбачають голосування за конкретну партію і конкретну людину в цій партії. Таким чином, зазначає Микола Виговський, до парламенту потрапить менше одіозних персонажів. Це формує політичну відповідальність партій. Тому що депутати, які погано працюватимуть, знижуватимуть рейтинги цієї партії на наступних виборах. І на наступних виборах партії не висуватимуть їх по своїх списках. Таким чином, поступово відбуватиметься оновлення й оздоровлення політичної системи.



Відкриті списки оновлять і оздоровлять Верховну Раду

За закритими партійними списками до парламенту можуть пройти і скандальні політики, і бізнесмени-лобісти. Більшої ваги набирає партійний лідер, який вирішує, кого включити в прохідну частину, а кого ні. За такої системи у депутатів є можливість купити собі місце в парламенті.

Втім, вважає директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, навіть відміна мажоритарки може бути зарахована, як перемога для діючих депутатів. А зниження прохідного бар'єра сприйматиметься як демократичний жест.

Закриті списки і зниження бар’єру принесуть свої хаотичні нюанси в майбутню роботу парламенту. Але давайте відверто: не більше, ніж наявність 225 мажоритарників. Відміна мажоритарної системи кратно зменшить політичну корупцію, адже зараз нардепи-мажоритарники більше піклуються про власні фінансові мотивації, ніж за округ чи державний інтерес,

– говорить Микола Давидюк.

Шансів більше, ніж було до президентських виборів

Сумнівів, що за кілька тижнів нардепи зможуть внести такі зміни, багато. На думку експертів, у парламенті поки немає критичної кількості голосів для зміни виборчої системи. Але, говорить Віталій Кулик, зараз шансів більше, ніж їх було до президентських виборів.

Відміну виборів по одномандатних виборчих округах під час опрацювання виборчого кодексу мажоритарники всіляко блокували. Вони себе почувають більш незалежними, як окремі гравці. Для "Батьківщини" і "Самопомочі", звичайно, відкриті виборчі списки найбільш цікаві, оскільки це може посилити їхній вплив. Але погоду робитимуть мажоритарники,

– зауважує Віталій Кулик.

За його словами, можливий варіант, що нинішнє скликання Верховної Ради проголосує за новий виборчий кодекс і відкриті списки. Але відтермінує його вступ у дію не до нинішніх осінніх виборів, а вже наступних.



Мажоритарники підкуповують своїх виборців і проти відкритих списків

Микола Давидюк підкреслює: для завершення даного політичного кроку, націленого на новий якісний склад парламенту, варто обмежити недоторканність депутатів, повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та прийняти цивілізований закон про президента з реальними можливостями імпічменту та відповідальністю за злочини.