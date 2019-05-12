Инаугурацию Зеленского предложили провести на "Олимпийском"

В Верховной Раде зарегистрировали уже пять постановлений об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

В одной из таких, в частности, предложили провести церемонию на НСК "Олимпийский". Именно на этом стадионе накануне второго тура выборов происходили дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

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Автором соответствующего постановления является нардеп от БПП Сергей Каплин. По его мнению, инаугурацию нужно проводить в два этапа. Первый должен состояться 19 мая в сессионном зале Верховной Рады. А второй – 3 июня на НСК "Олимпийский" – для "обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств".

Также политик предлагает Зеленскому ежегодно в день торжественного заседания на "Олимпийском" отчитываться перед народом Украины.

Кроме него, законопроекты о дате инаугурации новоизбранного президента внесли внефракционные нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога, Виталий Куприй и еще один член БПП Александр Сугоняко.

Что сейчас известно о вопросе даты инаугурации Зеленского?

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" их опубликовало. Согласно закону, не позднее чем через 30 дней должна состояться инаугурация новоиспеченного гаранта, то есть до 3 июня.



В команде Зеленского ранее заявляли, что инаугурация должна состояться как можно раньше (вероятными датами они называли 28 или 30 мая), ибо в таком случае будет возможность распустить парламент. Правда, за некоторое уже начали настаивать на 19 мая. Однако конкретная дата проведения инаугурации станет известна только после того, как ее определит Верховная Рада или сам председатель парламента.



Ближайшее пленарное заседание по этому вопросу должно состояться с 14 по 17 мая. Спикер Парубий, уверял, что будет делать все, чтобы это произошло как можно быстрее, поэтому дату инаугурации Зеленского Рада может объявить уже 14 мая.



Когда Зеленский станет президентом: инфографика 24 канала