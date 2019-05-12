10:42
12 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Інавгурацію Зеленського запропонували провести на "Олімпійському"

      2036 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото із відкритих джерел

      У Верховній Раді зареєстрували вже п'ять постанов про інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.

      У одній з таких, зокрема, запропонували провести церемонію на НСК "Олімпійський". Саме на цьому стадіоні напередодні другого туру виборів відбувалися дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

      Читайте також: Чи зможе Зеленський достроково розпустити парламент

      Автором відповідної постанови є нардеп від БПП Сергій Каплін. На його думку, інавгурацію потрібно проводити у два етапи. Перший має відбутися 19 травня у сесійній залі Верховної Ради. А другий – 3 червня на НСК "Олімпійський" – для "забезпечення участі громадськості та запрошених гостей іноземних держав".

      Також політик пропонує Зеленському щорічно в день урочистого засідання на "Олімпійському" звітувати перед народом України.

      Крім нього, законопроекти щодо дати інавгурацію новообраного президента внесли позафракційні нардепи Сергій Міщенко, Віктор Балога, Віталій Купрій та ще один член БПП Олександр Сугоняко. 

      Що наразі відомо про питання дати інавгурації Зеленського?30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців, а вже 3 травня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" їх опублікувало. Відповідно до закону, не пізніше ніж за 30 днів має відбутися інавгурацію новоспеченого гаранта, тобто до 3 червня.

      У команді Зеленського раніше заявляли, що інавгурація має відбутися якомога раніше (імовірними датами вони називали 28 або 30 травня), бо той у такому разі матиме змогу розпустити парламент. Щоправда, за деякий вже почали наполягати на 19 травня. Проте конкретна дата проведення інавгурації стане відомою лише після того, як її визначить Верховна Рада або сам голова парламенту.

      Найближче пленарне засідання з цього питання має відбутися з 14 по 17 травня. Спікер Парубій, запевняв, що робитиме все, аби це відбулося якнайшвидше, відтак дату інавгурації Зеленського Рада може оголосити вже 14 травня.


      Коли Зеленський стане президентом: інфографіка 24 каналу

       

       

      blog_ava
      Мозок космонавтів наповнюється рідиною поза межами Землі
      сьогодні
      2989
      Теги: Новини України Верховна Рада Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Новини політики Сергій Каплін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП
      сьогодні , 09:01 Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП
      2801
      ВПП России катится вниз – быстро и уверенно
      сьогодні , 08:51 ВПП России катится вниз – быстро и уверенно
      Злой Одессит 1565
      В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      11 травня , 22:03 В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      Ольга Черненко 3095
      Як живе кримчанка, якій Медведєв відповів "ви дєржитєсь тут, всєго доброго"
      11 травня , 18:40 Як живе кримчанка, якій Медведєв відповів "ви дєржитєсь тут, всєго доброго"
      4452
      Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      11 травня , 16:02 Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      Блог Медіа 1159
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук