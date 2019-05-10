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      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      ГПУ викликала на допит голову НАБУ: з'явилась різка реакція Ситника

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      Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник приїхав на допит в Генпрокуратуру. На нього там чекали через начебто втручання у вибори США.

      За словами кореспондента 24 каналу, перед зустріччю Ситник поспілкувався із пресою та пояснив, що ні він, ні НАБУ не отримували виклик на допит.

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      Він дізнався про це із ЗМІ, а тому приїхав. Свою причетність до зливу "чорної бухгалтерії" Ситник відкидає та заявив, що причетний до цього екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак.

      Офіційних листів чи міжнародних правових доручень до будь-якого правоохоронного органу чи іншого державного органу США нами не направлялась, на відміну від ГПУ. Наскільки я знаю, ГПУ якраз і зверталась до США щодо пана Манафорта,
      – заявив директор НАБУ. 

      Також Ситник дивно прокоментував аудіозапис, який оприлюднив народний депутат Борислав Розенблат, де нібито він підтверджує свою причетність до поданого зливу. Він пояснив, що голос наче схожий на його. Однак на запитання журналістів, чи слухав він цей запис, голова НАБУ відповів, що не слухав.

      Що відомо про скандал з "чорною бухгалтерією"? Про "чорну бухгалтерією" "Партії регіонів" стало відомо наприкінці травня 2016 року. У фінансовому звіті фігурував політтехнолог і глава виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Поява цієї інформації в американські ЗМІ спричинила його відставку. Також стала головним доказом у розслідуванні змови штабу Трампа з Росією.

      Генпрокуратура України розслідує, чи навмисне українські правоохоронні органи злили під час президентської кампанії 2016 року у США фінансові звіти. Про це у березні цього року в інтерв'ю виданню The Hill заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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      Теги: Новини України НАБУ ГПУ Артем Ситник Новини США Пол Манафорт Борислав Розенблат Розслідування
      Джерело: 24 канал
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