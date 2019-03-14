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      Розенблат опублікував "докази" підтримки Ситником Гілларі Клінтон: реакція директора НАБУ

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      Розенблат опублікував "докази" підтримки Ситником Гілларі Клінтон
      Розенблат опублікував "докази" підтримки Ситником Гілларі Клінтон / 24 канал

      Борислав Розенблат опублікував аудіозаписи, на яких нібито Артем Ситник розповідав про те, що допомагав Гілларі Клінтон на виборах США. Сам же Розенблат каже, що "у нього є достеменна інформація про те, що директор НАБУ дійсно зливав інформацію щодо "чорної бухгалтерії" на користь кандидата від демократів".

      Свою реакцію на ці записи Артем Ситник озвучив у прямому ефірі 24 каналу.

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      Ситник відповів, що голос на оприлюднених записах дійсно схожий на його власний, але він такої розмови не пригадує, хоча має відчуття дежавю.

      Мені важко уявити, який чином я мав допомогти Гілларі Клінтон, хоча це питання вже колись задавалося і досліджувалося. Тоді матеріали "чорної бухгалтерії" були передані до НАБУ генералом СБУ Трепаком,
      – сказав директор НАБУ.

      "У зв'язку з тим, що ці матерали були вже опубліковані, з дозволу детектива аркуші з цієї "чорної бухгалтерії" оприлюднили", – заявив він. 

      Ситник також зазначив, що після цього був ряд запитів, в тому числі і ЗМІ, з приводу того, чи фігурує там прізвище Манафорта.

      До речі, ще був позов, що я разом з нардепом Сергієм Лещенком втручався у вибори США. наразі ця справа знаходиться на сталдії апеляційного розгляду,
      – додав Артем Ситник.

      Що відомо про "докази", оприлюднені Розенблатом?Надреп Борис Бозенблат повідомив, що у 2017 році подав заяву до суду про втручання у вибори президента США Артема Ситника та народного депутата Сергія Лещенка. Натомість суд встановив неправомірність їхніх дій.

      14 березня Розенблат опублікував "докази", що Ситник дійсно допомагав Клінтон. "Я ж Гілларі допомагав … Трамп, він же ж, у нього внутрішні питання домінують над зовнішніми, а Гілларі ... із тих політиків, що вони підтримують гегемонію в Америці і в світі. Для нас це краще, а для американців краще те, що Трамп робить", – говорив на записах ймовірний голос Ситника.

       

       

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      Теги: Новини України Артем Ситник Борислав Розенблат Новини США Сергій Лещенко Гілларі Клінтон
      Джерело: 24 канал
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