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      Розенблат опубликовал "доказательства" поддержки Сытником Клинтон: реакция директора НАБУ

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      Розенблат опубликовал "доказательства" поддержки Сытником Хиллари Клинтон
      Розенблат опубликовал "доказательства" поддержки Сытником Хиллари Клинтон / 24 канал

      Борислав Розенблат опубликовал аудиозаписи, на которых якобы Артем Сытник рассказывал о том, что помогал Хиллари Клинтон на выборах США. Сам же Розенблат говорит, что "у него есть истинная информация о том, что директор НАБУ действительно сливал информацию о "черной бухгалтерии" в пользу кандидата от демократов".

      Свою реакцию на эти записи Артем Сытник озвучил в прямом эфире 24 канала.

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      Сытник ответил, что голос на обнародованных записях действительно похож на его собственный, но он такого разговора не помнит, хотя имеет ощущение дежавю.

      Мне трудно представить, каким образом я должен был помочь Хиллари Клинтон, хотя этот вопрос уже когда-то задавался и исследовался. Тогда материалы "черной бухгалтерии" были переданы в НАБУ генералом СБУ Трепаком,
      – сказал директор НАБУ.

      "В связи с тем, что эти матерал были уже опубликованы, с разрешения детектива листы с этой "черной бухгалтерии" обнародовали", – заявил он.

      Сытник также отметил, что после этого был ряд запросов, в том числе и СМИ, по поводу того, фигурирует ли там фамилия Манафорта.

      Кстати, еще был иск, что я вместе с нардепом Сергеем Лещенко вмешивался в выборы США. пока это дело находится на стадии апелляционного рассмотрения,
      – добавил Артем Сытник.

      Что известно о "доказательствах", обнародованные Розенблат?
      Надреп Борис Бозенблат сообщил, что в 2017 году подал заявление в суд о вмешательстве в выборы президента США Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко. Вместо этого суд установил неправомерность их действий.

      14 марта Розенблат опубликовал "доказательства", что Сытник действительно помогал Клинтон. "Я Хиллари помогал ... Трамп, он же ж, у него внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари ... из тех политиков, которые поддерживают гегемонию в Америке и в мире. Для нас это лучше, а для американцев лучше то, что Трамп делает", – говорил на записях вероятный голос Сытника.

       

       

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      Теги: Новости Украины Хиллари Клинтон Сергей Лещенко Новости США Борислав Розенблат Артем Сытник
      Источник: 24 канал
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