Розенблат опубликовал "доказательства" поддержки Сытником Клинтон: реакция директора НАБУ

Борислав Розенблат опубликовал аудиозаписи, на которых якобы Артем Сытник рассказывал о том, что помогал Хиллари Клинтон на выборах США. Сам же Розенблат говорит, что "у него есть истинная информация о том, что директор НАБУ действительно сливал информацию о "черной бухгалтерии" в пользу кандидата от демократов".

Свою реакцию на эти записи Артем Сытник озвучил в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ отстранило двух работников

Сытник ответил, что голос на обнародованных записях действительно похож на его собственный, но он такого разговора не помнит, хотя имеет ощущение дежавю.

Мне трудно представить, каким образом я должен был помочь Хиллари Клинтон, хотя этот вопрос уже когда-то задавался и исследовался. Тогда материалы "черной бухгалтерии" были переданы в НАБУ генералом СБУ Трепаком,

– сказал директор НАБУ.

"В связи с тем, что эти матерал были уже опубликованы, с разрешения детектива листы с этой "черной бухгалтерии" обнародовали", – заявил он.

Сытник также отметил, что после этого был ряд запросов, в том числе и СМИ, по поводу того, фигурирует ли там фамилия Манафорта.

Кстати, еще был иск, что я вместе с нардепом Сергеем Лещенко вмешивался в выборы США. пока это дело находится на стадии апелляционного рассмотрения,

– добавил Артем Сытник.

Что известно о "доказательствах", обнародованные Розенблат?

Надреп Борис Бозенблат сообщил, что в 2017 году подал заявление в суд о вмешательстве в выборы президента США Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко. Вместо этого суд установил неправомерность их действий.



14 марта Розенблат опубликовал "доказательства", что Сытник действительно помогал Клинтон. "Я Хиллари помогал ... Трамп, он же ж, у него внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари ... из тех политиков, которые поддерживают гегемонию в Америке и в мире. Для нас это лучше, а для американцев лучше то, что Трамп делает", – говорил на записях вероятный голос Сытника.