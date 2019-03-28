Вплив Ситника на вибори у США: ДБР почало розслідування

Державне бюро розслідувань почало слідство у справі про можливе втручання Артема Ситника у вибори президента США.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба на брифінгу. Мовляв, кримінальне провадження за цим фактом нещодавно зареєстрували співробітники Генпрокуратури.

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"Щодо можливого впливу керівника НАБУ на вибори президента США. Кримінальне провадження за цим фактом зареєстровано працівниками Генеральної прокуратури України, і зареєстровано воно нещодавно. Нами лише розпочинаються слідчі дії у цьому кримінальному провадженні", – сказав Труба.

Коментар Романа Труби про розслідування щодо вручання Ситника у вибори США:

В чому суть скандалу з Артемом Ситником? Нардеп Борис Розенблат в мережу злив аудіозапис, на якому людина з голосом Артема Ситника, чи то зізнається, чи то жартує, що підіграла на виборах Гілларі Клінтон компроматом на Дональда Трампа про "амбарну книгу регіоналів".



Сам же Розенблат каже, що "у нього є достеменна інформація про те, що директор НАБУ дійсно зливав інформацію щодо "чорної бухгалтерії" на користь кандидата від демократів".



Ситник відповів, що голос на оприлюднених записах дійсно схожий на його власний, але він такої розмови не пригадує, хоча має відчуття дежавю.