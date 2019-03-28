Возможное влияние Сытника на выборы в США: ГБР начало расследование

Государственное бюро расследований начало следствие по делу о возможном вмешательстве Артема Сытника в выборы президента США.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на брифинге. Мол, уголовное производство по данному факту недавно зарегистрировали сотрудники Генпрокуратуры.

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"Что касается возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США. Уголовное производство по этому факту зарегистрировано работниками Генеральной прокуратуры Украины, и зарегистрировано оно недавно. Нами только начинаются следственные действия в этом уголовном производстве", – сказал Труба.

Комментарий Романа Трубы о расследовании относительно вмешательства Сытника в выборы в США:

В чем суть скандала с Артемом Сытником?

Нардеп Борис Розенблат в сеть слил аудиозапись, на которой человек с голосом Артема Сытника, то ли признается, то ли шутит, что подыграл на выборах Хиллари Клинтон компроматом на Дональда Трампа с "амбарной книгой регионалов".



Сам же Розенблат говорит, что "у него есть истинная информация о том, что директор НАБУ действительно сливал информацию о "черной бухгалтерии" в пользу кандидата от демократов".



Сытник ответил, что голос на обнародованных записях действительно похож на его собственный, но он такого разговора не помнит, хотя имеет ощущение дежавю.