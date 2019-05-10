ГПУ вызвала на допрос главу НАБУ: появилась резкая реакция Сытника

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник приехал на допрос в Генпрокуратуру. Его там ждали из-за якобы вмешательства в выборы США.

По словам корреспондента 24 канала, перед встречей Сытник пообщался с прессой и объяснил, что ни он, ни НАБУ не получали вызов на допрос.

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Он узнал об этом из СМИ, а потому приехал. Свою причастность к сливу "черной бухгалтерии" Сытник исключает и заявил, что к этому причастен экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Официальных писем или международных правовых поручений в любой правоохранительный орган или другой государственный орган США нами не направлялась, в отличие от ГПУ. Насколько я знаю, ГПУ как раз и обращалась к США относительно г-на Манафорта,

– заявил директор НАБУ.

Также Сытник странно прокомментировал аудиозапись, которую обнародовал народный депутат Борислав Розенблат, где якобы он подтверждает свою причастность к поданному сливу. Он пояснил, что голос как будто похож на его. Однако на вопрос журналистов, слушал ли он эту запись, глава НАБУ ответил, что не слушал.

Что известно о скандале с "черной бухгалтерией"?

О "черной бухгалтерии" "Партии регионов" стало известно в конце мая 2016 года. В финансовом отчете фигурировал политтехнолог и глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. Появление этой информации в американские СМИ вызвало его отставку. Также стало главным доказательством в расследовании заговора штаба Трампа с Россией.



Генпрокуратура Украины расследует умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" во время президентской кампании 2016 года в США финансовые отчеты. Об этом в марте этого года в интервью изданию The Hill заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.