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      Байден прокоментував скасовану поїздку адвоката Трампа в Україну

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      Байден назвав неприйнятною скасовану поїздку адвоката Трампа до України
      Байден назвав неприйнятною скасовану поїздку адвоката Трампа до України / AFP

      Наміри особистого адвоката президента Трампа приїхати в Україну, щоб домогтися початку розслідування щодо компанії "Бурісма", є неприйнятними.

      Скасований візит Руді Джуліані до України розкритикував колишній віце-президент США Джо Байден, який оголосив про своє бажання балотуватися у 2020 році, повідомляє телеканал Fox News.

      Читайте також: Хто з України впливав на вибори президента США 2016 року: заява Луценка

      Так, Байден негативно оцінив плани адміністрації Трампа відправити адвоката Джуліані до України, щоб обговорити політичні питання.

      Це в стилі Джуліані і нинішньої адміністрації. Це неприйнятно. Навіть якщо не пов'язувати це зі мною, просто неприйнятно відправляти свого адвоката до іншої країни, щоб намагатися змусити їх робити щось безпідставне,
      – наголосив він. 

      Він також заявив, що ані він, ані його син Хантер Байден не робили нічого незаконного в Україні.

      Чому навколо адвоката Трампа і України виник скандал?Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані планував приїхати в Україну, щоб зустрітися з Зеленським, але скасував свій візит. Юрист заявив, що причиною скасування візиту стали "виснажливі атаки" і те, що в Україні йому доведеться опинитись у середовищі "ворогів президента", а в деяких випадках – ворогів США. Таким Джуліані вважає нібито нардепа Сергія Лещенка, який нібито допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році.

      Сам Лещенко у відповідь на звинувачення заявив, що ці заяви Джуліані свідчать про вплив генерального прокурора України Юрія Луценка. Останній нібито вводить в оману юриста президента США та інших американців, тому що хоче втриматися на посаді.

      Зазначимо, новообраний Президент Володимир Зеленський дізнався про приїзд, а згодом і скасування візиту особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані до України зі ЗМІ. Його радник Дмитро Разумков в ефірі ICTV зауважив, що ніхто з команди Зеленського не давав коментарі американським журналістам щодо скандалу з приїздом Джуліані,

      Чому Джуліані хотів зустрітися з Зеленським?Щоб переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Це розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори США 2016 року та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії.

      Джуліані також хотів розповісти Зеленському "все, що знає про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування".

      Проте американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа так намагався допомогти лідерові США у президентській кампанії 2020 року. Сам Джуліані стверджував, що не втручається у вибори, а "втручаємося в розслідування, на яке маємо право".

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів ЗМІ
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