Байден прокомментировал отмененную поездку адвоката Трампа в Украину

Намерения личного адвоката президента Трампа приехать в Украину, чтобы добиться начала расследования в отношении компании "Бурисма", неприемлемы.

Отмененный визит Руди Джулиани в Украину раскритиковал бывший вице-президент США Джо Байден, который объявил о своем желании баллотироваться в 2020 году, сообщает телеканал Fox News.

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Так, Байден негативно оценил планы администрации Трампа отправить адвоката Джулиани в Украину, чтобы обсудить политические вопросы.

Это в стиле Джулиани и нынешней администрации. Это неприемлемо. Даже если не связывать это со мной, просто неприемлемо отправлять своего адвоката в другую страну, чтобы пытаться заставить их делать что-то безосновательное,

– подчеркнул он.

Он также заявил, что ни он, ни его сын Хантер Байден не делали ничего незаконного в Украине.

Почему вокруг адвоката Трампа и Украины возник скандал?Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планировал приехать в Украину, чтобы встретиться с Зеленским, но отменил свой визит. Юрист заявил, что причиной отмены визита стали "изнурительные атаки" и то, что в Украине ему придется оказаться в окружении "врагов президента", а в некоторых случаях – врагов США. Таким Джулиани считает якобы нардепа Сергея Лещенко, который якобы помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.



Сам Лещенко в ответ на обвинения заявил, что эти заявления Джулиани свидетельствуют о влиянии генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Последний якобы вводит в заблуждение юриста президента США и других американцев, потому что хочет удержаться на должности.

Отметим, новоизбранный Президент Владимир Зеленский узнал о приезде, а впоследствии и отмене визита личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Украину из СМИ. Его советник Дмитрий Разумков в эфире ICTV отметил, что никто из команды Зеленского не давал комментарии американским журналистам относительно скандала с приездом Джулиани.

Почему Джулиани хотел встретиться с Зеленским?Чтобы убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома. Это расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США 2016 года и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании.



Джулиани также хотел рассказать Зеленскому "все, что знает о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование".



Однако американские журналисты были убеждены, что адвокат Трампа так пытался помочь лидеру США в президентской кампании 2020 года. Сам Джулиани утверждал, что не вмешивается в выборы, а "вмешиваемся в расследование, на которое имеем право".