Впливу не бачу, – Данилюк про Коломойського та Зеленського

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк стверджує, що олігарх Ігор Коломойський безпосередньо не впливає на президента Володимира Зеленського.

Впливу олігарха у своїй роботі секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк не бачить, про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Так він відповів на запитання журналіста про те, як змінився зв’язок між Коломойським і Зеленським після інавгурації останнього.

Я в своїй роботі такого впливу не бачу. Є люди, які асоціюються з Коломойським по минулій роботі, хтось по інших зв’язках. Вони є і в списку (партії "Слуга народу" – 24 канал)… Але я безпосереднього впливу Коломойського на Зеленського не бачу,

– сказав Данилюк.

Прокоментував секретар РНБО і попередню тісну співпрацю з Коломойським теперішнього керівника Офісу президента Андрія Богдана.

"По-перше, він уже не адвокат Коломойського. Зараз він проводить самостійну політику. Якби він цього не робив, я думаю, що президент Зеленський просто би цю ситуацію виправив", – пояснив він.

Богдан справді був адвокатом Коломойського, а у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів.

Зазначимо, бізнесмен Ігор Коломойський, який останні два роки перебував за кордоном, 16 травня повернувся в Україну. Сам він пояснював, що причина – сімейні обставини. Коломойський каже, що пробуде тут 5 років, але втручатись у президентство Зеленського не має наміру.

Чому Коломойський виїхав з України та де він жив?Раніше Ігор Коломойський переконував, що востаннє був в Україні у червні 2017 року. Як пояснював підприємець, так довго він не повертався сюди через суди, пов'язані з "Приватбанком". Крім того, Коломойський заявляв що побоюється, якщо повернеться в Україну, то може звідси вже не виїхати. Цілком імовірно, причиною таких слів був його конфлікт з чинним українським президентом Петром Порошенком.



Відомо, що Коломойський поза Україною спершу проживав у Женеві (Швейцарія), проте у 2018 році перебрався до Ізраїлю, де згодом і влаштував собі офіс задля ведення справ. Олігарх неодноразово запевняв, що має намір повернутися до Швейцарії, однак це так і не сталося. Щодо переїзду до Ізраїля, то Коломойський це теж пояснював сімейними обставинами.