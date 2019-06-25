Про що Зеленський домовлявся з українськими олігархами

За перший місяць президентства Володимир Зеленський встиг зустрітись з найбагатшими українцями. Про що говорили українські олігархи з главою держави та на яких умовах вони співпрацюватимуть – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Про що президент домовлявся з олігархами

За словами Зеленського, Віктор Пінчук купить квартири родинам полонених моряків й далі буде опікуватись проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців.

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Рінат Ахметов відмовиться від скандальної формули "Ротердам+" й буде вкладати гроші в медицину та інвестувати у дороги та інфраструктуру Донбасу.

Що таке "Роттердам+"?Це методика формування ціни на паливну складову, а саме – вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Вартість палива визначає наступна формула: ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну. Формула почала діяти у травні 2016 року через те, що Україна втратила контроль над частиною Донецького вугільного басейну. Все – через війну на Донбасі.

"Ігор Коломойський також вкладатиме гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", – запевнив президент.

Що обіцяв Зеленський раніше

Про плани сісти за стіл переговорів з олігархами Зеленський говорив ще до свого президентства. В своїй передвиборчій програмі він обіцяв запропонувати багатіям так звану нульову декларацію.

Бізнесмени мали б зробити один єдиний внесок у 5% від накопиченого за право легалізувати їх. А опісля – почати вести бізнесові справи з чистого листа, бех схем та офшорів. Натомість, ставши президентом, домовився про інше.

Замість боротьби з олігархами Зеленський налаштувався на співробітництво й кооперацію. Для того, щоб олігархи ділились тими грошима, які вони в принципі отримали в не зовсім легальний спосіб,

– зазначив політолог Олексій Мінаков.

Про що ж насправді говорив Зеленський з людьми з першої п'ятірки найбагатших та які аргументи знайшов для тих, кого важко назвати альтруїстами – невідомо.

Чи зміниться щось після переговорів

Домовленості, яких президент досяг з олігархами, наразі ніяк не означають, що найвпливовішим людям країни перекриють доступ до схем чи офшорів. Грошима вони хоч і поділяться, та все одно отримуватимуть надприбутки. Фактично будуть просто платити українцям за дозвіл й далі працювати за не завжди чесними правилами.

Експерти ж переконані, що проводити реальну деолігархізацію треба зовсім по-іншому. Політолог Петро Охотін переконаний: якщо Зеленський розуміє весь масштаб проблем, які в нього є, він має дати заступнику голови СБУ Івану Баканову завдання робити так звані папочки.

Й до дня переговорів з олігархами по кожному з них має бути повний перелік того, що буде з ними, якщо вони не виконають умов перед президентом,

– пояснив експерт.

Схожу ідею свого часу вдало реалізували в Грузії – за часів президентства Михайла Саакашвілі. Чи спрацює це в Україні залежить від дипломатичного хисту, політичної волі й наполегливості Зеленського. А ще – від зговірливості олігархів.