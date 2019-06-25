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      Про що Зеленський домовлявся з українськими олігархами

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      За перший місяць президентства Володимир Зеленський встиг зустрітись з найбагатшими українцями. Про що говорили українські олігархи з главою держави та на яких умовах вони співпрацюватимуть – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Про що президент домовлявся з олігархами

      За словами Зеленського, Віктор Пінчук купить квартири родинам полонених моряків й далі буде опікуватись проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців.

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      Рінат Ахметов відмовиться від скандальної формули "Ротердам+" й буде вкладати гроші в медицину та інвестувати у дороги та інфраструктуру Донбасу.

      Що таке "Роттердам+"?Це методика формування ціни на паливну складову, а саме – вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Вартість палива визначає наступна формула: ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну. Формула почала діяти у травні 2016 року через те, що Україна втратила контроль над частиною Донецького вугільного басейну. Все – через війну на Донбасі. 

      "Ігор Коломойський також вкладатиме гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", – запевнив президент.

      Що обіцяв Зеленський раніше

      Про плани сісти за стіл переговорів з олігархами Зеленський говорив ще до свого президентства. В своїй передвиборчій програмі він обіцяв запропонувати багатіям так звану нульову декларацію.

      Бізнесмени мали б зробити один єдиний внесок у 5% від накопиченого за право легалізувати їх. А опісля – почати вести бізнесові справи з чистого листа, бех схем та офшорів. Натомість, ставши президентом, домовився про інше. 

      Замість боротьби з олігархами Зеленський налаштувався на співробітництво й кооперацію. Для того, щоб олігархи ділились тими грошима, які вони в принципі отримали в не зовсім легальний спосіб,
      – зазначив політолог Олексій Мінаков.

      Про що ж насправді говорив Зеленський з людьми з першої п'ятірки найбагатших та які аргументи знайшов для тих, кого важко назвати альтруїстами – невідомо. 

      Чи зміниться щось після переговорів

      Домовленості, яких президент досяг з олігархами, наразі ніяк не означають, що найвпливовішим людям країни перекриють доступ до схем чи офшорів. Грошима вони хоч і поділяться, та все одно отримуватимуть надприбутки. Фактично будуть просто платити українцям за дозвіл й далі працювати за не завжди чесними правилами.

      Експерти ж переконані, що проводити реальну деолігархізацію треба зовсім по-іншому. Політолог Петро Охотін переконаний: якщо Зеленський розуміє весь масштаб проблем, які в нього є, він має дати заступнику голови СБУ Івану Баканову завдання робити так звані папочки.

      Й до дня переговорів з олігархами по кожному з них має бути повний перелік того, що буде з ними, якщо вони не виконають умов перед президентом,
      – пояснив експерт.

      Схожу ідею свого часу вдало реалізували в Грузії – за часів президентства Михайла Саакашвілі. Чи спрацює це в Україні залежить від дипломатичного хисту, політичної волі й наполегливості Зеленського. А ще – від зговірливості олігархів.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Гроші Ігор Коломойський Рінат Ахметов Віктор Пінчук
      Джерело: 24 канал
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