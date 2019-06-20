Зеленський заявив про домовленості з Коломойським, Ахметовим і Пінчуком: відома причина

Новообраний президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським про їхню підтримку соціальних та гуманітарних проектів.

Про це він заявив під час зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер, 20 червня, у Києві.

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Хто такі Ахметов, Коломойський і ПінчукЦе одні з топових українських оліграхів.



Рінат Ахметов – це людина, яка монопольно контролює сектор енергетики в Україні, основні схеми його лежать саме в цій сфері. Найвідоміша – "Роттердам+".



За роки президенства Петра Порошенка Ігор Коломойський став єдиними олігархом, інтереси якого начебто постраждали. Основні його схеми в "Укрнафті" і "Укртранснафті" були ліквідовані. "Приватбанк" також націоналізували. Проте олігарх досі має великий медіахолдинг. Отримує прибутки у галузі феросплавів – там теж була створена певна монополія, яку держава не чіпає. Йому та Зеленськоиму закидають тісні зв'язки.



Віткор Пінчук свої статки отримав ще за президенства свого тестя Леоніда Кучми. Віктор Пінчук точно має певну кількість своїх депутатів в Раді, медіахолдинг і впливові зв'язки за кордоном. Усі ці ресурси він періодично надає у користування різним групам впливу і, напевно, не "за спасибі".