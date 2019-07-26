Чи може Андрій Богдан стати прем'єр-міністром

Про те, чи може голова ОП Андрій Богдан стати прем'єр-міністром в прямому ефірі 24 каналу під час ток-шоу "Політична анатомія" говорили Євген Будерацький, заступник головного редактора "Української правди", та Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.Нет".

Артем Овдієнко, ведучий: Наскільки я розумію, президент побоюється сильного прем'єра. Йому не треба політичний конкурент, він хоче контрольованого прем'єра. Можливо, саме тому і виникла ідея з заступником голови Офісу Президента Олексієм Гончаруком. Це перше моє припущення. А друге: чи зможе стати прем'єром Андрій Богдан?

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Євген Будерацький, заступник головного редактора "Української правди": Останнім часом говорять, що Богдан може стати ким завгодно, аби така посада передбачала сумісництво з близькістю президента.



Євген Будерацький

Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.Нет": Але я особисто думаю, що на прем'єра він не піде, тому що, насправді, його посада при президенті Зеленському – це голова Офісу Президента – набагато буде важливіша в системі Зеленського, ніж будь-яка інша. Попри те, що він, дійсно, може на будь-яку посаду претендувати, я думаю, що з ОП він не піде. Дійсно, весь уряд буде сформований з тим баченнім, який є у президента.



Юрій Бутусов

Відео ток-шоу "Політична анатомія":