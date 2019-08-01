Не дочекаєтесь: в Офісі Президента спростували відставку Богдана

В Офісі Президента спростували і назвали "дурницею" інформацію, що їхній керівник Андрій Богдан має намір подати у відставку.

Про це сказав заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка коментуючи заяву про відставку, яку написав Богдан, і яка напередодні з'явилась у ЗМІ, передає УНІАН.

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Це дурниця… не дочекаєтесь,

– наголосив Рябошапка.

Чиновник припустив, що у ЗМІ "спеціально розганяють" інформацію про нібито відставку Богдана з Офісу Президента.

Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук також розповів, що нічого не чув про відставку Богдана.

Сам Богдан ці дані поки не коментує. У прес-службі президента Володимира Зеленського коментарів не дають і поки "усе з'ясовують".

Що відомо про відставку Богдана? Голова Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. Він пропрацював головою Офісу Президента лише 2 місяці.



Раніше в одному з інтерв'ю голова ОП припускав, що може помінятися посадами із Сергієм Шефіром і стати першим помічником Зеленського. Українці припускають, що Богдан може перейти на іншу посаду: по контролю силових структур, фіскальних органів, прем'єр-міністра, генпрокурора тощо.



Окрім того, звільнення Богдана могло бути умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США триває розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського, юристом якого до призначення в ОП був Богдан.



Заява Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента / Фото 24 каналу