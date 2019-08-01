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      Не дочекаєтесь: в Офісі Президента спростували відставку Богдана

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      Андрій Богдан подав у відставку - фейк чи правда
      Рябошапка спростував інформацію про відставку Богдана / president.gov.ua

      В Офісі Президента спростували і назвали "дурницею" інформацію, що їхній керівник Андрій Богдан має намір подати у відставку.

      Про це сказав заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка коментуючи заяву про відставку, яку написав Богдан, і яка напередодні з'явилась у ЗМІ, передає  УНІАН.

      Читайте також: Богдан подав у відставку з посади голови Офісу Президента, – джерела

      Це дурниця… не дочекаєтесь,
      – наголосив Рябошапка.

      Чиновник припустив, що у ЗМІ "спеціально розганяють" інформацію про нібито відставку Богдана з Офісу Президента.

      Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук також розповів, що нічого не чув про відставку Богдана.

      Сам Богдан ці дані поки не коментує. У прес-службі президента Володимира Зеленського коментарів не дають і поки "усе з'ясовують".

       

       

      Що відомо про відставку Богдана? Голова Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву на звільнення за власним бажанням. Він пропрацював головою Офісу Президента лише 2 місяці.

      Раніше в одному з інтерв'ю голова ОП припускав, що може помінятися посадами із Сергієм Шефіром і стати першим помічником Зеленського. Українці припускають, що Богдан може перейти на іншу посаду: по контролю силових структур, фіскальних органів, прем'єр-міністра, генпрокурора тощо.

      Окрім того, звільнення Богдана могло бути умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США триває розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського, юристом якого до призначення в ОП був Богдан.


      Заява Богдана про відставку з посади голови Офісу Президента / Фото 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Офіс Президента Андрій Богдан Руслан Стефанчук Руслан Рябошапка
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