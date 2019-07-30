Нова Верховна Рада не встигне зібратися до 1 вересня, – Богдан

Новообрана Верховна Рада 9-го скликання навряд чи встигне розпочати роботу влітку і найімовірніше збереться вже після 1 вересня. Усе через судові процеси до ЦВК через результат парламентських виборів.

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Богдан на брифінгу в Києві.

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Я як юрист розумію терміни початку роботи Верховної Ради і, мабуть, вона не встигне розпочати роботу до першого вересня. Це залежить не від нас, це залежить від великої кількості судових процесів, які не дають ЦВК сформувати в кінцевому варіанті той склад Верховної Ради, який нас очікує,

– сказав Богдан.

Водночас, голова Офісу Зеленського наголосив, що законодавчі ініціативи розробляються та обов'язково будуть виконані.

Окрім того, Богдан прокоментував ймовірність проведення дострокових місцевих виборів. За його словами, їх неможливо провести достроково без прийняття відповідного закону. Тому питання про прийняття такого рішення залежить вже від новообраних депутатів.

Відео брифінгу Андрія Богдана у Києві:

Коли відбудеться перше засідання нової Ради? Чинний спікер ВРУ Андрій Парубій сказав, що перше засідання Верховної Ради планується на початок вересня. Найпізніше новообрані депутати мають зібратися на засідання парламенту 9 вересня – на 35 день після останньої дати встановлення результатів виборів.



Проте, президент України Володимир Зеленський та партія "Слуга народу" хочуть, аби перше засідання Ради відбулося на День незалежності – 24 серпня.



Перше засідання новообраної Ради відкриє та проголосить присягу, як передбачає Конституція, найстаріший за віком депутат. У IX скликанні, що цікаво, таким буде представник партії "Опозиційна платформа – За життя" 78-річний Юлій Іоффе.



Портрет депутата нового скликання / інфографіка 24 каналу