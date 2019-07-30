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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Чи можуть відбутися дострокові місцеві вибори: відповідь Богдана

      663 Читать новость на русском
      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Фото з відкритих джерел

      Андрій Богдан наголосив, що місцеві вибори неможливо провести достроково без прийняття відповідного закону. Тому питання про прийняття такого рішення залежить від депутатів.

      Про це голова Офісу президента заявив під час прес-конференції.

      Актуально! Шість разів просив Кличка прибрати "інститут смотрящих" і стати нормальним мером, – Богдан

      Богдан зазначив, що конфігурація такого закону йому поки не зрозуміла.

      До того ж, в нас є проблема незакінченої реформи місцевого самоврядування. Тобто частина частина виборів ОТГ (об’єднаних територіальних громад) відбулася, а частина – ні. Відповідно до законодавства, було б логічніше спочатку закінчити формування ОТГ, а тоді робити перевибори в новій реальності,
      – заявив глава Офісу президента.

      Він додав, що про дострокові місцеві вибори варто говорити з депутатими, вони всі мають свою думку.

      Коли в Україні повинні відбутися місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, місцеві вибори відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори мають пройти в жовтні 2020 року.

      Водночас представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". А лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.

      Прес-конференція Андрія Богдана: дивіться відео

       

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      Теги: Андрій Богдан Новини України Новини політики Верховна Рада Місцеве самоврядування
      Джерело: 24 канал
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