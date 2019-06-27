Прем'єрство чи нова посада в Офісі Президента: Богдан окреслив плани на майбутнє

Андрій Богдан, голова Офісу Президента (нинішня назва Адміністрації Президента), не проти стати прем’єром, однак поки про це не думає. Крім того, він не виключає, що у майбутньому може помінятися посадами зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром.

Як розповів держслужбовець у коментарі ТСН, його заробітна плата на посаді очільника Офісу Президента становить близько 24 тисяч гривень.

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"Але досі мені нічого не виплатили", – іронічно зазначив він.

Їздить Богдан на роботу на електромобілі Tesla, який коштує близько 100 тисяч доларів (2,6 мільйона гривень). Також голова Офісу Президента має три телефони. Також він називає себе не людиною Коломойського, а людиною Зеленського (до того, як Володимир Зеленський почав брати участь у президентській виборчій кампанії, Богдан був адвокатом Ігоря Коломойського – 24 канал).

"Чи змінилося може життя? Змінилося. Я намагаюсь руйнувати стереотипи. Глава Адміністрації не ходить просто так в ресторан. Я можу відвідати кіно, нічний клуб", – зауважив очільник президентської адміністрації.

Щодо скандалу навколо його призначення, Богдан не виключає, що його можуть прибрати.

Нехай приберуть. Голова Адміністрації президента не є тією посадою, яка підпадає під люстрацію. І якщо буде доведено зворотне, то я у будь який момент можу звільнитися. Повірте, це не важко мені зробити,

– переконує він.

Крім того, він заявив, що, можливо, у майбутньому поміняється місцями з першим заступником голови Офісу Президента Сергієм Шефіром.

"Можливо, я буду першим помічником. Є такий план. А Сергій Шефір може стати головою Офісу президента", – розповів Богдан.

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Крім того, є перспектива побачити його і у кріслі прем’єра.

"Поки не ставлю собі за мету прем’єрську посаду, але ноубоді ноуз", – підсумував Богдан.

Зауважимо, що напередодні президент Володимир Зеленський підписав низку указів, відповідно до яких відбулася реорганізація його президентської адміністрації – окрім того, що орган змінив назву на Офіс Президента, ще 10 працівників апарату отримали нові посади. Деякі фахівці вважають, що такий крок спровоковано скандалом навколо Андрія Богдана, оскільки у законі про люстрацію нічого не мовиться про Офіс Президента, а лише про Адміністрацію.

Чому виник скандал нвколо Андрія Богдана та до чого тут люстрація

У часи прем’єрств Віктора Януковича та Миколи Азарова Андрій Богдан Андрій Богдан працював на високих посадах. Зокрема, він був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. Відповідно, до закону, він мав би підпадати під люстрацію та не мати права би обіймати жодні державні посади.

Проте, коли схвалювали вищезазначений закон, посади голови Адміністрації Президента та його заступників було виведено з-під державної служби. Відтак, призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним. Шоправда, цей факт спростовує авторка проекту закону про люстрацію Тетяна Козаченко. Юристка зазначає, що перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2-ій статті закону "Про очищення влади". І там чітко зазначено посаду голови Адміністрації Президента.

Сам Богдан переконує, що потрапив під люстрацію несправедливо. Також він наголошує, що, перебуваючи в урядах Януковича та Азарова, йому вдалося закрити корупційну схему, завдяки якій з України виводили 2 мільярди гривень. За його словами, ця схема працювала за допомогою Мін’юсту, і її ініціатором був один із авторів закону про люстрацію.

Детальніше з біографією Андрія Богдана Ви можете ознайомитися за цим посиланням.