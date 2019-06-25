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      Не Адміністрація, а Офіс: Зеленський підписав низку указів через реорганізацію структури

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Зеленський звільнив та призначив своїх радників, главу Адміністрації Президента і його заступників через реорганізацію структури. Тепер 10 працівників апарату мають нові посади.

      Всі вони – представники Офісу Президента України. Про це мовиться у 10 окремих указах глави держави, датованих 25 червня.

      Читайте також: У Зеленського хочуть скоротити кількість міністерств

      Поки до оновленого Офісу Президента України увійшли:

      1. Керівник Офісу Президента України – Андрій Богдан;
      2. Перший заступник керівника Офісу – Сергій Трофімов;
      3. Другий заступник керівника Офісу Президента – Олексій Гончарук;
      4. Третій заступник керівника Офісу Президента – Юрій Костюк;
      5. Четвертий заступник керівника Офісу Президента – Вадим Пристайко;
      6. П’ятий заступник керівника Офісу Президента – Руслан Рябошапка;
      7. Шостий заступник керівника Офісу Президента – Кирило Тимошенко;
      8. Керівник Апарату Офісу Президента України – Олексій Дніпров;
      9. Представником Президента України у Верховній Раді – Руслан Стефанчук.

      Хто ще згодом має увійти до реорганізованого апарату – читайте тут.

      Зазначимо, що нещодавно Володимир Зеленський створив комісію з реорганізації Адміністрації Президента на чолі з заступником керівника Апарату АП Ігорем Стасенком. Після реорганізації замість АП буде Офіс Президента України, кількість працівників структури скоротять.

      Окрім того, Офіс Президента "переїде" з Банкової. Найімовірніше, новим робочим приміщенням для президентських радників і працівників апарату стане будівля "Українського дому" на Європейській площі столиці.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Адміністрація Президента Президент України
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