Не Адміністрація, а Офіс: Зеленський підписав низку указів через реорганізацію структури

Президент Зеленський звільнив та призначив своїх радників, главу Адміністрації Президента і його заступників через реорганізацію структури. Тепер 10 працівників апарату мають нові посади.

Всі вони – представники Офісу Президента України. Про це мовиться у 10 окремих указах глави держави, датованих 25 червня.

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Поки до оновленого Офісу Президента України увійшли:

Керівник Офісу Президента України – Андрій Богдан; Перший заступник керівника Офісу – Сергій Трофімов; Другий заступник керівника Офісу Президента – Олексій Гончарук; Третій заступник керівника Офісу Президента – Юрій Костюк; Четвертий заступник керівника Офісу Президента – Вадим Пристайко; П’ятий заступник керівника Офісу Президента – Руслан Рябошапка; Шостий заступник керівника Офісу Президента – Кирило Тимошенко; Керівник Апарату Офісу Президента України – Олексій Дніпров; Представником Президента України у Верховній Раді – Руслан Стефанчук.

Хто ще згодом має увійти до реорганізованого апарату – читайте тут.

Зазначимо, що нещодавно Володимир Зеленський створив комісію з реорганізації Адміністрації Президента на чолі з заступником керівника Апарату АП Ігорем Стасенком. Після реорганізації замість АП буде Офіс Президента України, кількість працівників структури скоротять.

Окрім того, Офіс Президента "переїде" з Банкової. Найімовірніше, новим робочим приміщенням для президентських радників і працівників апарату стане будівля "Українського дому" на Європейській площі столиці.