Не Адміністрація, а Офіс: Зеленський підписав низку указів через реорганізацію структури
Президент Зеленський звільнив та призначив своїх радників, главу Адміністрації Президента і його заступників через реорганізацію структури. Тепер 10 працівників апарату мають нові посади.
Всі вони – представники Офісу Президента України. Про це мовиться у 10 окремих указах глави держави, датованих 25 червня.
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Поки до оновленого Офісу Президента України увійшли:
- Керівник Офісу Президента України – Андрій Богдан;
- Перший заступник керівника Офісу – Сергій Трофімов;
- Другий заступник керівника Офісу Президента – Олексій Гончарук;
- Третій заступник керівника Офісу Президента – Юрій Костюк;
- Четвертий заступник керівника Офісу Президента – Вадим Пристайко;
- П’ятий заступник керівника Офісу Президента – Руслан Рябошапка;
- Шостий заступник керівника Офісу Президента – Кирило Тимошенко;
- Керівник Апарату Офісу Президента України – Олексій Дніпров;
- Представником Президента України у Верховній Раді – Руслан Стефанчук.
Хто ще згодом має увійти до реорганізованого апарату – читайте тут.
Зазначимо, що нещодавно Володимир Зеленський створив комісію з реорганізації Адміністрації Президента на чолі з заступником керівника Апарату АП Ігорем Стасенком. Після реорганізації замість АП буде Офіс Президента України, кількість працівників структури скоротять.
Окрім того, Офіс Президента "переїде" з Банкової. Найімовірніше, новим робочим приміщенням для президентських радників і працівників апарату стане будівля "Українського дому" на Європейській площі столиці.