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      Офіс замість Адміністрації Президента: Зеленський запустив реорганізацію

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      Зеленський підписав указ про створення Офісу Президента замість АП
      Зеленський підписав указ про створення Офісу Президента замість АП / Getty Images

      Володимир Зеленський створив комісію з реорганізації Адміністрації Президента на чолі з заступником керівника Апарату АП Ігорем Стасенком. Після реорганізації замість АП створять Офіс Президента України, а кількість працівників скоротять.

      Офіс Президента буде постійно діючим допоміжним органом. Головним його завданням буде організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення роботи президента.

      Дивіться, який вигляд має Адміністрація президента зараз

      Посада голови Офісу називатиметься керівник Офісу Президента України.

      До структури Офісу Президента України увійдуть:

      • керівник Офісу Президента України;
      • перший заступник керівника Офісу;
      • заступники керівника Офісу;
      • керівник Апарату Офісу;
      • перший помічник президента;
      • помічники президента;
      • радники президента;
      • прес-секретар президента;
      • уповноважені президента;
      • представники президента;
      • кабінет президента;
      • кабінет Керівника Офісу Президента України;
      • директорат з питань правової політики;
      • директорат з питань зовнішньої політики;
      • директорат з питань національної безпеки та оборони;
      • директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;
      • директорат з питань регіональної політики та децентралізації;
      • директорат з питань економічної політики;
      • директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;
      • директорат з питань інформаційної політики;
      • департамент документального забезпечення;
      • департамент з питань державного протоколу та церемоніалу;
      • департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;
      • департамент з питань звернень громадян;
      • департамент доступу до публічної інформації;
      • департамент управління персоналом;
      • департамент інформаційних технологій;
      • департамент забезпечення зв’язків із Верховною Радою та Кабінетом міністрів;
      • департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу;
      • режимно-секретний департамент.

      Президент особисто призначатиме та звільнятиме своїх помічників та радників.

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      Тепер керівник Апарату Офісу Президента України повинен внести пропозиції щодо:

      1. умов оплати праці працівників Офісу;
      2. переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують обслуговування та встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу.

      В період реорганізації працівники Адміністрації Президента продовжать виконувати свої посадові обов’язки до припинення трудових відносин з ними.

      Фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу здійснюватиме Державне управління справами. А Кабмін повинен визначити умови оплати праці працівників Офісу.

      Що відомо про плани Зеленського на переїзд з будівлі Адміністрації Президента?

      Зеленський каже, що в теперішній АП дуже складна атмосфера і президент не хоче звикати до неї. Тож глава держава планує переїхати до іншої будівлі і зараз розглядаються її проекти. А на місці нинішньої Адміністрації пропонують зробити художній музей.

      У Зеленського розглядають можливість переїзду до "Українського дому", що на Європейській площі в Києві.

      проект офісу президента Зеленського нова Адміністрація Президента
      Проект нового офісу президента

      офіс президента проект фото Зеленський
      Проект нового офісу президента

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Адміністрація Президента Президент України
      Джерело: 24 канал
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