Офіс замість Адміністрації Президента: Зеленський запустив реорганізацію
Володимир Зеленський створив комісію з реорганізації Адміністрації Президента на чолі з заступником керівника Апарату АП Ігорем Стасенком. Після реорганізації замість АП створять Офіс Президента України, а кількість працівників скоротять.
Офіс Президента буде постійно діючим допоміжним органом. Головним його завданням буде організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення роботи президента.
Дивіться, який вигляд має Адміністрація президента зараз
Посада голови Офісу називатиметься керівник Офісу Президента України.
До структури Офісу Президента України увійдуть:
- керівник Офісу Президента України;
- перший заступник керівника Офісу;
- заступники керівника Офісу;
- керівник Апарату Офісу;
- перший помічник президента;
- помічники президента;
- радники президента;
- прес-секретар президента;
- уповноважені президента;
- представники президента;
- кабінет президента;
- кабінет Керівника Офісу Президента України;
- директорат з питань правової політики;
- директорат з питань зовнішньої політики;
- директорат з питань національної безпеки та оборони;
- директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;
- директорат з питань регіональної політики та децентралізації;
- директорат з питань економічної політики;
- директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;
- директорат з питань інформаційної політики;
- департамент документального забезпечення;
- департамент з питань державного протоколу та церемоніалу;
- департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;
- департамент з питань звернень громадян;
- департамент доступу до публічної інформації;
- департамент управління персоналом;
- департамент інформаційних технологій;
- департамент забезпечення зв’язків із Верховною Радою та Кабінетом міністрів;
- департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу;
- режимно-секретний департамент.
Президент особисто призначатиме та звільнятиме своїх помічників та радників.
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Тепер керівник Апарату Офісу Президента України повинен внести пропозиції щодо:
- умов оплати праці працівників Офісу;
- переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують обслуговування та встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу.
В період реорганізації працівники Адміністрації Президента продовжать виконувати свої посадові обов’язки до припинення трудових відносин з ними.
Фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу здійснюватиме Державне управління справами. А Кабмін повинен визначити умови оплати праці працівників Офісу.
Що відомо про плани Зеленського на переїзд з будівлі Адміністрації Президента?
Зеленський каже, що в теперішній АП дуже складна атмосфера і президент не хоче звикати до неї. Тож глава держава планує переїхати до іншої будівлі і зараз розглядаються її проекти. А на місці нинішньої Адміністрації пропонують зробити художній музей.
У Зеленського розглядають можливість переїзду до "Українського дому", що на Європейській площі в Києві.
Проект нового офісу президента
Проект нового офісу президента