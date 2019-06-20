Офіс замість Адміністрації Президента: Зеленський запустив реорганізацію

Володимир Зеленський створив комісію з реорганізації Адміністрації Президента на чолі з заступником керівника Апарату АП Ігорем Стасенком. Після реорганізації замість АП створять Офіс Президента України, а кількість працівників скоротять.

Офіс Президента буде постійно діючим допоміжним органом. Головним його завданням буде організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення роботи президента.

Дивіться, який вигляд має Адміністрація президента зараз

Посада голови Офісу називатиметься керівник Офісу Президента України.

До структури Офісу Президента України увійдуть:

керівник Офісу Президента України;

перший заступник керівника Офісу;

заступники керівника Офісу;

керівник Апарату Офісу;

перший помічник президента;

помічники президента;

радники президента;

прес-секретар президента;

уповноважені президента;

представники президента;

кабінет президента;

кабінет Керівника Офісу Президента України;

директорат з питань правової політики;

директорат з питань зовнішньої політики;

директорат з питань національної безпеки та оборони;

директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;

директорат з питань регіональної політики та децентралізації;

директорат з питань економічної політики;

директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;

директорат з питань інформаційної політики;

департамент документального забезпечення;

департамент з питань державного протоколу та церемоніалу;

департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;

департамент з питань звернень громадян;

департамент доступу до публічної інформації;

департамент управління персоналом;

департамент інформаційних технологій;

департамент забезпечення зв’язків із Верховною Радою та Кабінетом міністрів;

департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу;

режимно-секретний департамент.

Президент особисто призначатиме та звільнятиме своїх помічників та радників.

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Тепер керівник Апарату Офісу Президента України повинен внести пропозиції щодо:

умов оплати праці працівників Офісу; переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують обслуговування та встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу.

В період реорганізації працівники Адміністрації Президента продовжать виконувати свої посадові обов’язки до припинення трудових відносин з ними.

Фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу здійснюватиме Державне управління справами. А Кабмін повинен визначити умови оплати праці працівників Офісу.

Що відомо про плани Зеленського на переїзд з будівлі Адміністрації Президента?

Зеленський каже, що в теперішній АП дуже складна атмосфера і президент не хоче звикати до неї. Тож глава держава планує переїхати до іншої будівлі і зараз розглядаються її проекти. А на місці нинішньої Адміністрації пропонують зробити художній музей.

У Зеленського розглядають можливість переїзду до "Українського дому", що на Європейській площі в Києві.



Проект нового офісу президента



Проект нового офісу президента