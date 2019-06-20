Зеленський провів екскурсію Адміністрацією Президента: фото та відео

Володимир Зеленський підтвердив журналістам, що Адміністрація Президента переїжджає. А також провів екскурсію своїми кабінетами і показав, що саме йому заважає йому там працювати.

Володимир Зеленський заявив, що в теперішній адміністрації президента дуже складна атмосфера й він не хоче звикати до неї. Над переїздом працює дуже багато груп. Також команда Президента підготувала презентацію нового місця, яку скоро покаже журналістам.

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Нинішня будівля на Банкові було збудована ще у довоєнні часи. Спочатку у ній був розташований штаб Київського військового округу, потім Центральний комітет компартії України, а з 1992 року тут розташовувались Адміністрації українських президентів. Кожен з яких по частинах робив ремонти в ній під себе.



Володимир Зеленський

Оздоблення і справді розкішне, класичний стиль в перемішку з бароковими візерунками, багато дерева і позолоти. В усе це вже вкладені чималі кошти платників податків. Але що куди важливіше і напевно дорожче за будь-які ремонти – це комунікації, зокрема і зв'язок.



Кабінет Володимира Зеленського

Володимир Зеленський показав телефонний апарат президента, жартома називав його своїм "Айфоном". Щоправда Президент України каже, що сидіти за цим столом йому не до вподоби.



"Айфон" Зеленського

План переїзду президент обіцяє оприлюднити найближчими тижнями, проте поки що конкретики жодної.

Є конкретні будівлі, але одне питання, на яке я не погодився, це питання бюджету. Тому зараз шукають фінансову схему, щоби не брати гроші з бюджету,

– розповів Президент України Володимир Зеленський.

А ось щодо ідей про те, що робити з приміщенням нинішньої адміністрації президента ясності куди більше, адже тут пропонують зробити художній музей. На цьому тлі дуже символічно звучать ось такі фрази, сказані в Адміністрації президента,

Знаєте, я сама мистецтвознавець за освітою: на старих декораціях важко ставити нову виставу,

– заявила керівниця прес-служби Адміністрації президента Ірина Побєдоносцева.

У команди "95 кварталу" дуже багатий досвід постановки вистав. Що стане новою сценою для них ми скоро дізнаємось: Виставковий центр, як у фільмі або конгресно-виставковий центр "Парковий" з вертолітним майданчиком на даху. Колишній музей Леніна, а сьогодні Український дім чи може Адміністрація Президента розміститься зовсім в іншій будівлі.