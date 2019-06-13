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      Чому і куди переїде Адміністрація Президента: заява представника Зеленського

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / texty.org.ua

      Помічник президента Андрій Єрмак розповів, що команді Зеленського не дуже комфортно в Адміністрації Президента, тому що вони абсолютно відмінні від тих, хто працював там до них.

      Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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      Андрій Єрмак стверджував, що команда Зеленського – це люди, які налаштовані на зміни в країні, а все, що є в Адміністрації Президента, не дуже відповідає їх бажанню. До того ж вони мають чіткий план, як переїхати, але це непросто здійснити.

      Ми шукаємо приміщення абсолютно інше за концепцією. Наша ідеологія передбачає, щоб це був open space, демократичне приміщення, тому що атмосфера дуже впливає. Коли я перший прийшов в теперішню Адміністрацію, то тут хіба портрети вождів не висіли. Тому кожного дня приходити до цього музею нас не влаштовує, 
      – заявив помічник президента Андрій Єрмак.

      "Однак, ми працюємо сьогодні тут і сподіваюся, що скоро матимемо можливість переїхати і працюватимемо у більш сучасному та демократичному приміщенні", – додав Єрмак.

      Адміністрація Президента України
      Адміністрація Президента України

      Помічник президента розповів, що розглядається багато варіантів, проте зараз він не може щось підтверджувати або спростовувати. Адже ще є питання безпеки президента. Проте запевнив, що це буде сучасне та демократичне приміщення, яке буде відповідати цілям та філософії команди та їх програмі. 

      Ймовірні варіанти, куди може переїхати АП: ВДНГ, Конгресно-виставковий центр "Парковий" – вертолітній майданчик Януковича, "Український дім"

      Що таке програма "Голобородько" Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      Повне інтерв'ю з Андрієм Єрмаком читайте тут.

      Відео повного інтерв'ю Антона Голобородька з Андрієм Єрмаком:

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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