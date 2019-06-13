Про Бухарєва, звільнення Луценка та переїзд АП: ексклюзивне інтерв'ю з помічником Зеленського

Новообраний президент Володимир Зеленський роздумує над переїздом з Адміністрації Президента, як і його кіношний персонаж Голобородько. Детальніше про це, а також про нові президентські призначення і налагодження відносин з ЄС та США журналіст 24 каналу Антон Голобородько розпитав у помічника президента Андрія Єрмака.

Я знаю, що ви щойно були на розмові із президентом? Про що говорили?

Ми з Володимиром Зеленським зустрічаємося декілька разів на день, спілкуємося з різних питань. Останнє спілкувалися щодо підготовки візиту до Франції та Німеччини, які незабаром будуть.

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Я знаю, що ви щойно були на розмові із президентом? Про що говорили?

Ми з Володимиром Зеленським зустрічаємося декілька разів на день, спілкуємося з різних питань. Останнє спілкувалися щодо підготовки візиту до Франції та Німеччини, які незабаром будуть.

В чому загалом полягають функції помічника президента?

Основна функція помічника президента – допомагати президенту.

Є така тенденція, що новий президент на посаду призначає переважно тих людей, з якими був давно знайомий. Які ваші були відносини раніше?

Ми достатньо давно знайомі з президентом, я можу назвати його своїм другом. Я вважаю, що президент призначає на посади з професійної точки зору. Безумовно, призначає тих людей, яким він може довіряти, бо це дуже важливе питання та велика відповідальність.



Андрій Єрмак



Андрій Єрмак в оточенні Зеленського і його близьких

Про переїзд АП

Одні говорять про те, що Адміністрація Президента переїжджає. Інші говорять, що переїжджає, але не зараз. Треті – що не переїжджає взагалі, четверті говорять про декілька варіантів переїзду. Так переїжджає чи не переїжджає Адміністрація?

Я не знаю як вам, але ми тут не дуже комфортно себе почуваємо, тому що ми абсолютно відміні від тої команди, яка тут працювала. Ми люди, які налаштовані на зміни в країні, а все, що тут є, не дуже відповідає нашому бажанню. Тому, безумовно, у нас є чіткий план, як переїхати, але це непросто.

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Ми шукаємо приміщення абсолютно інше за концепцією. Наша концепція, ідеологія передбачає, щоб це був open space, демократичне приміщення, тому що атмосфера дуже впливає. Коли я перший прийшов, то тут хіба портрети вождів не висіли. Тому кожного дня приходити до цього музею нас не влаштовує. Однак, ми працюємо сьогодні тут, і сподіваюся, що скоро ми матимемо можливість переїхати і працюватимемо у більш сучасному та демократичному приміщенні. Такі плани є. І я вірю, що найближчим часом вони реалізуються.

Є чутки про ВДНГ, який дуже радянський. Про Конгресно-виставковий центр "Парковий" – вертолітній майданчик Януковича, що також дуже символічно. Про "Український дім" – музей Леніна. Я спілкувалася з представниками "Українського дому", там кажуть, що насправді це приміщення розглядається, як одне із основних.

Розглядається багато варіантів. Я не можу вам зараз щось підтверджувати або не підтверджувати. Тому що ще є питання безпеки президента. Але повірте, що це буде сучасне та демократичне приміщення, яке буде відповідати цілям та філософії нашої команди та філософії президента, його програми. Але ви скоро все почуєте та будете знати. Першими журналісти почують про цю добру для нас новину.

Куди може переїхати АП: ВДНГ, Конгресно-виставковий центр "Парковий" – вертолітній майданчик Януковича, "Український дім"

Поїздка в Брюссель: як сприйняли Зеленського на міжнародній арені

Ви говорили, що радите про міжнародні справи. Минулого тижня Зеленський їздив в Брюссель, мав зустріч з представниками ЄС і НАТО. Одні говорять, що поїздка була дуже успішною. Переважно, експерти це так і оцінюють, і це тішить. Як ви оцінюєте? Як вас приймали європейці? Чи досягли ви всіх цілей, які ставили?

Можу вам сказати відверто – як людина, яка спостерігала за цим візитом, яка була присутня на всіх перемовинах – що нашого президента дуже гарно приймали, дуже чекали. Він є такою особистістю, з якою всі хотіли познайомитися і (яку хотіли – 24 канал) зрозуміти після його великої перемоги і дуже креативної і потужної виборчої кампанії. Тому спілкування було дуже відвертим і професійним.

А цілей і задач своїх добилися?

Цілі були досягнуті. Також ми говорили з різними лідерами європейськими про багато професійних питань, про багато економічних питань, політичних питань. Так, я можу сказати, що це був дуже вдалий візит.

Я спілкувався також з представниками Єврокомісії, і вони наголошували на тому, що президент Зеленський не дуже добре орієнтується в угоді про асоціацію. Що, фактично, під час цього візиту йому на багато речей відкривали очі – те, про що він не знав. Чи можна сказати, що зараз він знає більше?

Ви знаєте, я не знаю, звідки ви маєте цю інформацію. І мав змогу спілкуватися теж і неформально (перед зустрічами і після). І я не маю такої інформації. Я навпаки маю інформацію, що лідери і члени Єврокомісії були здивовані глибиною пізнань людини, яка в політиці є декілька місяців.

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Попередній президент майже не дати називав, коли Україна подасть заявку на отримання плану щодо членства в НАТО і заявку на вступ в НАТО. Зараз в Україні вже є якісь плани по роках?

Ви знаєте, чим відрізняється Володимир Зеленський від своїх попередників. Це те, що він, коли обіцяє, то обов’язково виконує. Тому, коли ми отримаємо дійсно конкретну дату, то це буде конкретна дата, а не тільки обіцянка. Але, повірте, що сьогодні вся політика президента Зеленського спрямована на конкретні досягнення. І, безумовно, ми повинні отримати ці конкретні дати і час, коли Україна повноцінно стане членом ЄС, членом НАТО. Я не можу вам сказати, що це відбудеться завтра, що це відбудеться за рік. Це було б неправдою. Але ми робимо все, щоб це стало реальністю, а не тільки обіцянками.

З поїздки Зеленського в Брюссель

Про відносини зі США

Говорять, що на одній із зустрічей президент сидів поруч із зятем Трампа. Говорять, що це була чудова можливість для того, аби почати налагоджувати відносини між Україною та США. Чи скористався він цією можливістю?

Безумовно, це була вечеря в резиденції американського посла. Це був і зять Трампа, це був і міністр енергетики Перрі, це був і президент Польщі серед дуже поважних гостей. І можу вам сказати: і там нашого президента дуже тепло і дуже гарно сприймали. Він був таким особливим гостем цієї вечері.

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І можу вам підтвердити, що вже ми отримали офіційне запрошення відвідати з офіційним візитом Сполучені Штати. Зараз узгоджуються дати. І я думаю, що це буде дуже потужний візит.

Майбутні поїздки в Париж і Берлін: які питання обговорюватиме Зеленський

Ви говорили, що вже обговорювали питання поїздки в Париж і до Берлін. Що плануєте обговорювати? Мені здається, одні з найголовніших питань – це питання транзиту газу і нового договору з Росією, питання "Північног потоку-2". Чи будете підіймати і теми?

Давайте я вам відповім так. Безумовно, це будуть два повноцінних офіційних візити, і ми будемо обговорювати всі питання двосторонніх відносин між Францією і Німеччиною. Тому що це дуже важливі для нас партнери. Безумовно, це буде і газове питання і політичне питання. Але давайте дочекаємося результатів. І після цього, я думаю, що ми зможемо розповісти, про що говорили, про що домовилися. Ми знаємо, що президента Зеленського дуже чекають там: і Макрон, і пані Меркель. Тому, я думаю, ми очікуємо на дуже позитивні результати, конкретні домовленості, які відбудуться вже за декілька днів.

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Є великі нарікання на те, що інколи відбуваються зустрічі лідерів інших країн, де говорять про Україну без її безпосередньої участі. Чи є у вас конкретні плани для того, щоб Україна припинила бути об'єктом міжнародної політики, а стала її суб'єктом?

Ви знаєте, для цього… Все в наших руках. По-перше, дуже багато залежить від лідера. Я можу вам сказати, що сьогодні ми маємо такого лідера, з яким хочуть говорити, якого поважають. Тому що це не тільки позиція, це не тільки назва позиції, це особиста харизма, це розум цієї людини, це його патріотична позиція, це його відверте ставлення до своєї країни, його бажання щось змінити. Він дуже відверта людина, це відкриває всі двері і це дає можливість, дійсно, будувати діалог і будувати відношення.

Чи можливе звільнення Луценка і хто буде новим генпрокурором

Стосовно звільнень. Наприклад, Луценко. Ви думаєте Рада підтримає це? І чи є у вас вже кандидатура на шенпрокурора?

Є сумніви, що підтримає. Але ми ж не можемо сьогодні… Ми робимо те, що ми вважаємо треба робити. А це вже на совісті депутатів Ради, яке буде їх ставлення. Тому що останнім часом дуже часто ми бачимо декларативні заяви про те, що ніби вони теж зацікавлені в реформах в країні, в русі країни вперед, в турботі про наших громадян. Але на практиці це виглядає інакше.

Є вже кандидатури на посаду генпрокурора?

Давайте так. Коли ми подамо кандидатуру, то ви про це будете знати.

Скандальне призначення Бухарєва



Владислав Бухарєв

Володимир Зеленський призначив на посаду голови Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва – людину, яка все життя працювала чи то в держслужбі (в СБУ зокрема), чи то була нардепом. І з декларацій очевидно, що його доходи не співпадають з його стилем життя. Це вже показали журналісти. До нього, насправді, є купа питань. Ще одне з них – це нагорода від ФСБ. Його взагалі перевіряли? Чому взагалі назначили саме його?

Давайте так. Я не буду зараз обговорювати рішення президента. Це рішення президента. Я можу вам сказати так: ми всі рішення, які приймає президент, які приймає його команда... Ми дуже-дуже відкриті для суспільства. Якщо ви слідкували за з'їздом (партії – 24 канал), який відбувався у неділю (9 червня – 24 канал), то ми теж показали список першої сотні. Але сказали, що місяць ми відкриті для обговорення. І якщо суспільство, якщо журналісти, з якими ми спілкуємося абсолютно по-іншому (ми прислуховуємося), давайте говорити про це, і якщо.. Тому що сьогодні говорити: "Є питання". В кого є питання? Якщо є питання в правоохоронних органів...

Зараз у журналістів є питання.

Будь ласка, ставте. Але ці питання треба ставити пану Бухарєву. Я не можу за нього відповідати про його статки чи про щось інше. Але можу вас запевнити, що безумовно є система, є механізм перед призначенням, який проходить кандидат і так далі. Тому, якщо є питання до пана Бухарєва, ви можете йому поставити. Я впевнений, що він буде готовий відповісти на будь-які питання. А щодо його професійних якостей, я думаю, якщо почитати його біографію – він багато працював у цій сфері. І ми вважаємо, що це фахова людина, яка може виконувати ці функції.

Що відомо про БухарєваЗгідно з указом президента Володимира Зеленського, чинний нардеп від "Батьківщини" Владислав Бухарєв очолив Службу зовнішньої розвідки.



Скандальні факти про Бухарєва:

- активісти руху ЧЕСНО його вважають прогульником пленарних засідань;

- Бухарєв влаштовував безкоштовні концерти "Кварталу 95" на своєму окрузі на Сумщині;

- у 2014 році, коли Бухарєв балотувався до парламенту, у своїх агітаційних листівках він вказав, що має Почесну відзнаку СБУ, а саме медаль ФСБ Росії "За боевое содружество".





Владислав Бухарєв має медаль ФСБ Росії "За боевое содружество"



- новий очільник Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв подарував своїй доньці Юлії квартиру за 14,5 мільйонів гривень та паркомісце за 950 тисяч. Про це йдеться у його декларації за 2018 рік.

Про інші призначення Зеленського читайте тут.

Чи треба підвищувати зарплати чиновникам

Чи треба підвищувати зарплати чиновникам? Адже люди, які зараз приходять, зокрема, фахові спеціалісти суттєво втрачають у заробітних платах.

Безумовно, тому що професійні люди мають отримувати гідний заробіток.

Скільки ви особисто зараз отримуєте?

Я не знаю, наразі я за штатом, тільки зараз оформлююсь туди. Тому, чесно кажучи, я не знаю, скільки буду отримувати. Я народився в цій країні, я народився в місті Києві, я не хочу нікуди від’їжджати звідси. Я дуже хочу жити в країні, в якій мені буде комфортно, моїй родині, тому для мене це не було головним питанням. Безумовно я чекаю, коли я буду в штаті, я буду розуміти, скільки я отримую заробітної плати.

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Якщо загалом, то безумовно чиновники, які щось роблять для країни повинні отримувати на рівні цю заробітну плату. Водночас сьогодні ми можемо говорити, що пенсіонери повинні отримувати гідну пенсію і люди, які сьогодні не мають можливості працювати, тобто є дуже багато питань. Однак ми відкриті, ми нормально ставимось до критики, але це повинна бути конструктивна, професійна. Іноді читаєш і лише образи, за якими нічого не стоїть, але це нічого не змінює. Якщо це буде критика за дії та професійна, то ми готові обговорювати це на будь-яких рівнях, у будь-який час.

Я навіть не пам'ятаю, щоб так легко можна було потрапити до Адміністрації Президента людині, яка хоче поспілкуватися. Але давайте вести професійний діалог і вести його в цілях, адже наша спільна мета зробити Україну щасливою.



Андрій Єрмак під час інтерв'ю

Що таке програма "Голобородько" Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.