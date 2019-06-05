Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео

Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента України – у Брюссель. Там він зустрівся з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Глава держави обговорив боротьбу проти Росії-агресора, війну на Донбасі, звільнення політв'язнів та питання вступу України в ЄС і НАТО.

Головною метою першого закордонного візиту Зеленського було завдання надати чіткий та недвозначний сигнал світовим лідерам про незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Читайте також: Зеленський у Брюсселі провів неочікувану зустріч

Надвечір 4 червня президент прилетів у Брюссель. До складу української делегації, окрім самого Зеленського, увійшли заступник голови Адміністрації Президента Вадим Пристайко та віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе

За 2 дні перебування у Брюсселі Зеленський зустрівся з:

Президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером (4 червня о 16:30 за Києвом); генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом (4 червня) європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом (4 червня) президентом Польщі Анджеєм Дудою (4 червня) з високою представницею ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні (5 червня) головою Європейської Ради Дональдом Туском (5 червня)

Зустріч №1. Зеленський поговорив з Юнкером

Володимир Зеленський одразу пвсля приїзду у Брюссель провів першу зустріч із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі.



Зустріч Зеленського і Юнкера

Юнкер назвав українського президента "новим другом", коментуючи питання чи не сумує він за поперднім главою Петром Порошенком. Зі свого боку, Володимир Зеленський додав, що "новий друг кращий за старого".

Читайте також: Дружина Зеленського поділилася враженнями про перший візит за кордон в якості першої леді

Загалом політики обговорили взаємодію України та ЄС та домовилися продовжувати співпрацю за всіма напрямами. Зауважимо, за вступ України до Європейського Союзу виступають 62% українців.

На чому наголосив Зеленський:



Україна продовжує стратегічний курс на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО;

Україна готова дотримуватися взятих на себе зобов’язань, зокрема у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями;

Він подякував європейській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, особливо у боротьбі проти Росії;

Мета України залишається незмінною – звільнення Донбасу виключно політико-дипломатичними засобами;

Євросоюзу варто продовжувати санкційну політику проти Росії

Водночас, Юнкер запевнив Україну у повній підтримці з боку ЄС у реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних та ринкових перетворень.

Зустріч Володимира Зеленського з Жан-Клодом Юнкером: відео

Зустріч №2. Про що говорили Зеленський і Столтенберг

Другу зустріч у Брюсселі президент Володимир Зеленський провів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Для України це символічно, адже держава давно прагне до вступу в Альясн і його підтримують 53% українців.

Читайте також: Зеленський зустрівся із зятем Трампа: що вони обговорили

Політики обговорили курс України на приєднання до НАТО, ситуацію на Донбасі та незаконну видачу паспортів Росії українським громадянам, що живуть на Сході.

"Стратегічний курс України – на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Це закріплено в Конституції і залишається нашим незмінним зовнішньополітичним пріоритетом. Дуже хочу надати новий імпульс нашим відносинам з Альянсом", – наголосив президент.



Зеленський і Столтенберг на зустрічі

Головні тези виступу Зеленського:



Україна готова вести переговори з Росією та впроваджувати мінські угоди;

Україна запрошує до себе в липні Північноатлантичну раду НАТО;

Україна сподівається поновити регулярний діалог у межах Комісії Україна-НАТО;

Мета реформ в Україні – підвищення рівня життя українців, викорінення корупції та модернізація держави;

Ключове завдання України – забезпечити безпеку та стабільність у регіоні Чорного моря, яка потребує додаткових зусиль зі сторони Альянсу;

Найперше завдання для нього – належне виконання закону з національної безпеки. Це – реформи безпекової служби, розвідки, оборонної промисловості, демократичний контроль за безпековим та оборонним секторами.

Зі свого боку генсекретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна є надійним партнером Альянсу.

"Україна – дуже цінний партнер НАТО. Ви робите внесок у наші місії в Афганістані та Косово, навіть якщо у вас проблеми вдома. Багато навчань ми проводимо разом. Це показує велику відданість України питанням національної безпеки", – сказав Столтенберг.

Головні тези виступу Столтенберга:



НАТО й надалі підтримуватиме Україну, зокрема в її боротьбі з Росією;

40 мільйонів євро Альянс виділить на допомогу Україні – це кібербезпека та медична реабілітація;

Альянс не буде визнавати незаконну анексію Криму і засуджує агресивні дії Росії в Чорноморсько-Азовському регіоні;

НАТО вітає рішення Міжнародного трибуналу ООН з морських питань про те, що Росія повинна відпустити українських моряків і кораблі, які вони захопили на Азові;

НАТО посилює співпрацю з Україною та Грузією в Чорному морі та моніторить ситуацію щодо РФ;

У липні Альянс разом із Україною проведе більше навчань в акваторії Чорного моря.

Зустріч Зеленського і Столтенберга: відео

Зустріч №3. Зеленський і Домбровскіс

Третю зустріч у Брюсселі ще 4 червня президент Зеленський провів з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. Вони обговорили практичні питання співробітництва між Україною та ЄС у фінансовій та економічній сферах.



Володимир Зеленський і Валдіс Домбровскіс

Що заявив Домбровскіс?



ЄС завершить розгляд питання про надання Україні грошей другого траншу в розмірі 500 мільйонів євро, тільки-но українська сторона виконає відповідні для цього вимоги. Про умови – читайте тут.

Він також впевнений, що у майбутньому складі Єврокомісії та Європейської Ради збережеться солідарність щодо України.



Що сказав Зеленський?

Україна буде дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема й у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями.

Що стосується дефолту – це чутки і продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією.

Що стосується "Приватбанку" – захищатиму тільки державу і громадян. Мене ігри колишніх власників в судах не цікавлять.

Зустріч №4. Про що говорили Зеленський і Дуда



Президент Володимир Зеленський з колегою Анджеєм Дудою

Останню зустріч 4 червня український президент Володимир Зеленський провів зі своїм колегою з Польщі Анджеєм Дудою. Глави держав обговорили питання українсько-польських відносин та допомогу Варшави у проєвропейських прагненнях України.

Зеленський наголосив, що:



у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань в історії відносин обох країн;

Україна і Польща мають спільне розуміння глибини загроз, які несе всій Європі своєю політикою Росія;

завдяки консолідованим зусиллям Києва і Варшави вдалося залучити ЄС до активніших дій щодо протидії впливу Росії на виборчі процеси в Союзі та Україні;

Польща є непохитним захисником на міжнародній арені суверенітету і територіальної цілісності України;

Україна дуже високо цінує рішучу підтримку Польщі як непостійного члена Ради безпеки ООН.

Водночас, Дуда запросив Зеленського приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни. Український президент з радістю погодився.

Зустріч №5. Розмова Зеленського і Могеріні

5 червня у Брюсселі президент Зеленський першу зустріч провів із високою представницею ЄС з закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні. Він подякував дипломатці за підтримку України та її територіальної цілісності, невизнання анексії Криму та увагу до безпекової ситуації на Донбасі, де триває російсько-українська війна.



Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі з Федерікою Могеріні

Що обговорили політики:



Обговорили Подальші кроки щодо виконання Мінських угод та підтримку українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський розповів про плани активізувати реформи у пріоритетних сферах: боротьба з корупцією, судова реформа, реформа СБУ.

Вони також домовились посилити спільний тиск на РФ з метою звільнення українських моряків та всіх політичних в’язнів.

Зустріч №6. Про що говорили Зеленський і Туск

5 червня також відбулася остання зустріч президента України Володимира Зеленського під час його першого закордонного візиту. Зокрема, він провів розмову з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Читайте також: Дружина Зеленського відвідала українських військових у Брюсселі – фото



Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Туска

Політики також обговорили шлях України до Євросоюзу, санкції проти Росії.

Головні заяви Зеленського:



Україна продовжує рух до Європейського Союзу і дотримуватиметься своїх зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Членство України в Європейському Союзі призведе до краху імперського проекту Росії.

Одне з головних його пріоритетів – протидія агресії Росії і консолідація міжнародної підтримки України.

Закликає ЄС посилити санкційний тиск проти Росії, щоб "повернути мир в Україну".

Разом зі своєю командою налаштований впроваджувати реформи та змінювати на краще життя в Україні.

Ініційовані ним позачергові вибори до Верховної Ради мають прискорити процес перезавантаження політичної системи України, яка просякнута корупцією.

Також вони домовилися про проведення у Києві 8 липня саміту Україна – ЄС.

"Це буде важлива нагода надати новий потужний імпульс для розвитку наших взаємин. Не тільки Україні потрібен Євросоюз як гарант її успіху як незалежної та заможної держави, а і Європейському Союзу потрібна Україна – демократична, дружня, стабільна, сильна. Переконаний, що ми повинні ставити амбітні цілі та працювати над їхнім досягненням", – підкреслив Зеленський.

Головні тези Туска:



ЄС і надалі підтримуватиме суверенітет України, незалежність і територіальну цілісність.

Готовий продовжувати роботу з імплементації угоди про асоціацію ЄС і України, яка вже дала багато позитивних результатів у торгівлі та інвестиціях, які є позитивом для наших громадян з обох сторін.

ЄС засуджує рішення Росії про видачу російських паспортів українцям на Донбасі і в Криму. Це суперечить мінським угодам.

ЄС закликає Росіє негайного звільнити українських громадян, які були незаконно затримані Росією в Криму, включно з 24 українськими моряками, які утримуються в Москві.

Прес-конференція Володимира Зеленського і Дональда Туска: відео

Загалом, перший закордонний візит українського президента до Брюсселя виявився насиченим зустрічами та дещо обнадійливим для України. Зеленський десь жартував, десь був дуже серйозним. Діловий костюм змінював на спортивний одяг. Трохи розмовляв англійською, а трохи українською. Проте, президент провів низку важливих для України зустрічей, які допоможуть державі боротися проти Росії-агресора, сприяти мирному врегулюванню війни на Донбасі та впроваджувати важливі реформи всередині країни.

Як Зеленського зустрічали європейські політики: дивіться відео