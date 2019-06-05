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      Зеленський зустрівся із зятем Трампа: що вони обговорили

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty image

      Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя мав можливість поспілкуватися зі старшим радником і зятем президента США Джаредом Кушнером.

      Розмова відбулася у 4 червня в рамках вечері в постійному представництві США при Європейському Союзі, передає "Інтерфакс-Україна", яке отримало підтвердження цієї інформації у Адміністрації українського президента.

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      "Так, президент Зеленський розмовляв з Кушнером, вони обговорили широкий спектр питань, починаючи від безпеки і закінчуючи енергетикою", – зазначили в Адміністрації Президента.

      трамп кушнер
      Дональд Трамп з донької Іванкою та її чоловіком Джаредом Кушнером

      На вечері також був присутній міністр енергетики США Рік Перрі, президент Польщі Анджей Дуда, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе.

      Володимир Зеленський прибув до Брюсселя з офіційним візитом. Це його перша закордонна поїздка у статусі українського президента. Має перебувати гарант у бельгійській столиці упродовж двох днів. За цей час він має зустрітися з високими представниками Євросоюзу, Єврокомісії та НАТО. Зокрема, 5 червня український лідер проведе перемовини з представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні та з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Адміністрація Президента Дональд Трамп Новини США
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