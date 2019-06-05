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      Зеленский встретился с зятем Трампа: что они обсудили

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty image

      Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель имел возможность пообщаться со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером.

      Разговор состоялся в 4 июня в рамках ужина в постоянном представительстве США при Европейском Союзе, передает "Интерфакс-Украина", которое получило подтверждение этой информации в Администрации украинского президента.

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      "Да, президент Зеленский разговаривал с Кушнером, они обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой", – отметили в Администрации Президента.

      трамп кушнер
      Дональд Трамп с дочкой Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером

      На ужине также присутствовал министр энергетики США Рик Перри, президент Польши Анджей Дуда, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

      Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с официальным визитом. Это его первая зарубежная поездка в статусе украинского президента. Должен находиться гарант в бельгийской столице в течение двух дней. За это время он должен встретиться с высокими представителями Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО. В частности, 5 июня украинский лидер проведет переговоры с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

      С КЕМ ЕЩЕ ВСТРЕЧАЛСЯ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости США Дональд Трамп Администрация Президента
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