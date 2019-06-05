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      Зеленский в Брюсселе провел еще одну неожиданную встречу

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Кроме запланированных встреч в Брюсселе, украинский президент Владимир Зеленский провел еще одну, довольно неожиданную. В холле отеля, где он поселился, гарант пообщался с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

      О переговорах с главой грузинского правительства Зеленский сообщил в комментарии грузинским журналистам. Оба политика поселились в одной гостинице.

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      Мамука Бахтадзе – очень хороший человек, мы обменялись номерами телефонов. Поговорили о наших взаимоотношениях, то есть Грузии и Украины,
      – передает слова украинского президента издание "Грузия Online".

      Что касается будущего визита в Грузию, Зеленский это не исключает, однако конкретные гарантии он не дал.

      "Намерен ли я в ближайшее время посетить Грузию? Почему бы и нет. Грузия – очень хорошая страна. Я был в Грузии однажды", – отметил Зеленский.

      Информацию о встрече Зеленского и Бахтадзе уже подтвердила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. По ее словам, для украинской стороны было приятным сюрпризом, что премьер-министр Грузии остановился с ними в одной гостинице.

      "Как вы знаете, во время официальных визитов государственные лидеры имеют очень плотный график. Соответственно, очень сложно вставить любую новую встречу в этот распорядок. Я уверена, если бы президент и премьер-министр знали о такой возможности, они заранее запланировали бы встречу", – отметила Мендель.

      По мнению третьего грузинского президента Михаила Саакашвили, которому Зеленский недавно вернул украинское гражданство, встреча украинского и грузинского чиновников не была случайной. Он утверждает, что премьера Грузии послал к президенту Украины пророссийский олигарх Иванишвили. Также Саакашвили назвал Бахтадзе "шестеркой" последнего.

      Визит Бахтадзе в Брюссель произошел по высосанному из пальца предлогу. Как объяснили грузины, якобы отмечать День независимости США, который на самом деле празднуют 4 июля. В фойе отеля тот подсидел Зеленского, потому что Иванишвили сначала лоббировал, чтобы меня не пускали в Украину, а сейчас просит, чтобы меня не дай Бог никуда не назначили,
      – заявил Саакашвили.

      Что известно об Иванишвили?
      Это грузинский политик и предприниматель. Является лидером партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", которая победила на парламентских выборах в Грузии в 2012 году. С 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013-го возглавлял Кабмин страны. На выборах президента Грузии в 2013-м и 2018 годах поддерживал Георгия Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили – оба по результатам голосования одержали победы.

      После распада СССР Иванишвили проживал длительное время в Москве и получил российское гражданство. В 2011 году Иванишвили отказался от российского паспорта, а через год получил грузинский.

      Известно, что сначала он поддерживал политиков, которые пришли к власти в Грузии после Революции роз 2004 года, но затем перешел к ним в оппозицию, в том числе и к Саакашвили. По словам экспертов, отмечается пророссийскими взглядами. К примеру, он стал инициатором закрытия русскоязычного телеканала ПИК, созданного по инициативе Саакашвили, чтобы противостоять российской пропаганде. Также выступал за участие Грузии на зимней Олимпиаде в российском Сочи, хотя тогдашние грузинские власти объявили соревнованиям бойкот. По заверениям Иванишвили, Грузия, как сосед России, должна была сделать все необходимое, чтобы Олимпиада-2014 прошла мирно и без неприятных приключений.

      Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с официальным визитом. Это его первая зарубежная поездка в статусе украинского президента. Должен находиться гарант в бельгийской столице в течение двух дней. За это время он должен встретиться с высокими представителями Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО. В частности, 5 июня украинский лидер проведет переговоры с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

      С КЕМ УЖЕ УСПЕЛ ВСТРЕТИТЬСЯ ЗЕЛЕНСКИЙ В БРЮССЕЛЕ:

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      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Михаил Саакашвили Новости Грузии Бельгия Новости Украины Новости политики
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