Зеленский впервые лично прокомментировал возвращение гражданства Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что его решение вернуть украинское гражданство Михеилу Саакашвили не было политическим, а было человеческим. По его словам, после этого они даже не встречались, только списывались в соцсетях.

Как отметил гарант в эфире телеканала "1+1", он политических планов на Саакашвили не имеет.

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Планы были очень простыми и очень человеческими. Я обещал прессе и ранее говорил, думаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его вернул,

– подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что после возвращения паспорта Саакашвили они не встречались.

"Но он мне писал по телефону, писал в WhatsApp. Также записывал видео. Благодарил меня. Не за что. За что благодарить!? Я просто выполняю свою работу и свои обещания. У меня – очень мало обещаний, но я хочу их выполнять. Я также вас благодарю", – подытожил украинский президент.

Сразу после того, как Зеленский внес изменения в указ о гражданстве Саакашвили, секретарь СНБО Александр Данилюк отметил, что в ситуации с бывшим главой Одесской ОГА был нарушен закон.

То, как поступили с Михеилом, – это точно не было примером, как должна вести себя Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановлена,

– заявлял он.

Как Саакашвили вернули гражданство

28 мая Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвали возвращено украинское гражданство.

На следующий день бывший чиновник в украинском посольстве в Варшаве получил удостоверение личности для возвращения в Украину. После этого он поехал в аэропорт и отправился в Киев.

Прибыл Саакашвили в Украину вечером. Здесь его встретили не только журналисты, но и многочисленные поклонники. С представителями СМИ он еще и успел коротко пообщаться.

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На известие о возвращении гражданства Саакашвили традиционно для себя отреагировал эмоционально. Также он пообещал всячески поддерживать Зеленского и добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами.

Почему Саакашвили не впускали на территорию Украины

В июле 2017 года бывшего главу Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг нарекли "прорывом Саакашвили".

​12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

В 2018 году Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС.



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