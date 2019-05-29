Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину: фото

Недавно президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. 29 мая экс-президент Грузии должен прилететь в Киев, поэтому сейчас уже получил удостоверение личности на возвращение в Украину.

Об этом сам Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что консул Украины выдала ему это удостоверение в посольстве в Варшаве. После этого Саакашвили поедет в аэропорт, откуда отправится в Киев.

Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвали возвращено украинское гражданство. Экс-глава Одесской ОГА 29 мая должен прилететь в аэропорт "Борисполь" по расписанию в 17:15 рейсом Варшава – Киев. В Госпогранслужбе подчеркнули, что сегодня нет оснований не пустить в страну Саакашвили.

Почему Саакашвили не пускали на территорию Украины?

В июле 2017 года бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг назвали "прорывом Саакашвили".



12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

Биографию Михаила Саакашвили вы можете прочитать в материале 24 канала.



Деятельность Саакашвили в Украине: инфографика 24 канала

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