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      Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину: фото

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      Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину
      Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину / Фото со страницы Саакашвили в Facebook

      Недавно президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. 29 мая экс-президент Грузии должен прилететь в Киев, поэтому сейчас уже получил удостоверение личности на возвращение в Украину.

      Об этом сам Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина

      Он отметил, что консул Украины выдала ему это удостоверение в посольстве в Варшаве. После этого Саакашвили поедет в аэропорт, откуда отправится в Киев.

      Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвали возвращено украинское гражданство. Экс-глава Одесской ОГА 29 мая должен прилететь в аэропорт "Борисполь" по расписанию в 17:15 рейсом Варшава – Киев. В Госпогранслужбе подчеркнули, что сегодня нет оснований не пустить в страну Саакашвили.

      Почему Саакашвили не пускали на территорию Украины?
      В июле 2017 года бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг назвали "прорывом Саакашвили".

      12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      Биографию Михаила Саакашвили вы можете прочитать в материале 24 канала.

      Саакашвілі,, Україна, діяльність, партія
      Деятельность Саакашвили в Украине: инфографика 24 канала

      КК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ МИХАИЛА СААКАШВИЛИ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Михаил Саакашвили Саакашвили вернули украинское гражданство Новости Польши
      Источник: 24 канал
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