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      Что будет делать Саакашвили после возвращения гражданства Украины

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      Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
      Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины / 24 канал

      Все ждали от Зеленского отмены незаконных решений Порошенко. И он вернул Саакашвили гражданство Украины. Но сложно сказать, насколько Саакашвили готов активно включиться в политические процессы в Украине. Он не прогнозируемый политик.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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      По его словам, Саакашвили не раз говорил о возвращении в украинскую политику. Но иначе он не мог, поскольку это означало бы капитуляцию.

      После того, как Зеленский вернул гражданство Саакашвили, он может кого-то поддержать на выборах. А может вернуться и развернуть бурную деятельность. Но у Зеленского и Саакашвили в определенной степени совпадают электоральные ниши. Неизвестно, захочет ли Саакашвили участвовать в выборах,
      – считает Петр Олещук.

      Политолог не уверен, что Зеленскому от возвращения гражданства Саакашвили будет проще. Но он не оставил без внимания факт политической расправы со стороны предшественников.

      Почему Порошенко лишил Михеила Саакашвили гражданства Украины?
      26 мая 2015 года президент Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины. С тех пор он успел побывать председателем Одесской ОГА, но в 2016 году сложил свои полномочия. В июле 2017-го бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.

      В декабре 2017 года в ГПУ заявили, что Саакашвили подозревают в сговоре с олигархом времен Януковича – Курченко – с целью госпереворота. 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

      28 мая Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.


      Саакашвілі Україна громадянство
      Коротко об украинском гражданстве Саакашвили

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Петр Порошенко Михаил Саакашвили
      Источник: 24 канал
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