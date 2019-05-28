Що робитиме Саакашвілі після повернення громадянства України

Всі чекали від Зеленського скасування незаконних рішень Порошенка. І він повернув Саакашвілі громадянство України. Але складно сказати, наскільки Саакашвілі готовий активно включитися в політичні процеси в Україні. Він не прогнозований політик.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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За його словами, Саакашвілі не раз говорив про повернення в українську політику. Але інакше він не міг, оскільки це означало б капітуляцію.

Після того, як Зеленський повернув громадянство Саакашвілі, він може когось підтримати на виборах. А може повернутися і розгорнути бурхливу діяльність. Але в Зеленського і Саакашвілі до певної міри співпадають електоральні ніші. Невідомо, чи захоче Саакашвілі брати участь у виборах,

– вважає Петро Олещук.

Політолог не впевнений, що Зеленському від повернення громадянства Саакашвілі буде простіше. Але він не залишив поза увагою факт політичної розправи з боку попередників.

Чому Порошенко позбавив Міхеїла Саакашвілі громадянства України? 26 травня 2015 року президент Порошенко надав Саакашвілі громадянство України. Відтоді він встиг побувати головою Одеської ОДА, але у 2016 році склав свої повноваження. У липні 2017-ого колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.



У грудні 2017 року в ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту. 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.



28 травня Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі.



Коротко про українське громадянство Саакашвілі