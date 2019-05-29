Саакашвили остался без своей партии "Движение новых сил"

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили уверяет, что бывшая украинская власть лишила его не только гражданства, но и собственной партии – "Движение новых сил Михеила Саакашвили".

Как рассказал Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина", "рейданул" эту партию пока еще действующий министр юстиции Павел Петренко.

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Нашли какого-то пьянчужку на Оболони, у которого была нормальная украинская фамилия, но они ему ее изменили, и он стал Михеилом Саакашвили. Перерегистрировали нашу партию на его имя. И поэтому я и мои друзья все остались без партии,

– отметил политик.

Он подчеркнул, поскольку Петренко – действующий министр, а в судебной системе еще сидят бандиты, поэтому не знает, как это сейчас можно изменить.

Что известно о партии "Рух новых сил"?Эту политсилу Саакашвили создал после того, как пятый украинский президент Петр Порошенко уволил его с должности главы Одесской ОГА. 19 ноября 2016 года политик объявил о начале формирования команды. Для эффективности Саакашвили приобщился поддержкой молодых, незапятнанных и менее харизматичных, чем он сам, людей. По схожей схеме он работал сначала в Грузии, а затем и в Одессе. В частности, в апреле 2017 года было объявлено об объединении партии с партией "Воля".



В феврале 2017 года Министерство юстиции зарегистрировало "Движение новых сил" как новую политическую партию. Впоследствии ее планировали переименовать в "Движение новых сил Михаила Саакашвили", однако, как утверждают представители политсилы, Министерство юстиции отказало им в этом.



По состоянию на июль 2017 года, в политсовет "Движения новых сил" входили Михеил Саакашвили, Юрий Деревянко, Давид Сакварелидзе и Ольга Галабала. Последняя была ее руководителем. В августе 2018 года третий грузинский президент отмечал, что его партия "Рух новых сил" будет принимать участие в украинских парламентских выборах 2019 года.



В 2017-2018 рроках представители партии принимали участие в протестах с целью добиться отставки правительства и импичмента президента под названием "Марш за импичмент".

Относительно своего будущего при президенте Зеленском Саакашвили убеждает, что не имеет никаких политических амбиций и не рвется на любые должности. Кроме того, по его словам, должности глав областных администраций надо вообще отменить, и он считает, что так и будет.

"Я был на всех должностях и все видел. Поэтому буду очень осторожным, когда буду соглашаться на что-то новое. Я через это проходил и видел, как это выглядит", – подчеркнул новый-старый гражданин Украины.

Одновременно он отметил, что пребывание на посту президента Грузии (2008-2013 годы) для него не было источником обогащения, а было источником что-то менять.

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"Если я кому-то понадоблюсь прежде всего своим советом. Я готов им советовать. Буду действовать и дальше на политическом поле и буду радоваться за новую Украину", – подытожил Саакашвили.

К слову, Саакашвили не может принимать участие в парламентских выборах как по мажоритарной системе, так и в составе какой-то партии. Дело в том, что согласно Конституции, нарлепом может стать, в частности, лицо, проживающее в Украине в течение последних пяти лет.

28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвали возвращено украинское гражданство. Политик намерен вернуться в Украину в среду, 29 мая. Прилетит он в аэропорт "Борисполь" по расписанию в 17:15 рейсом Варшава – Киев. В Госпогранслужбе подчеркнули, что сегодня нет оснований не пустить в страну Саакашвили.

Почему Саакашвили не впускали на территорию Украины?В июле 2017 года бывшего главу Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг нарекли "прорывом Саакашвили".



​12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.



Деятельность Саакашвили в Украине: инфографика 24 канала