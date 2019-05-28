21:26
28 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гундяй строит по 8 храмов в сутки
      Вєсті Кремля
      22:47, 27 мая
      Вести.UA: Партия "Зважени" от Мосийчука. Украинская "Игра престолов"
      Вєсті.UA
      21:51, 27 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      В Зеленского прокомментировали возвращение гражданства Саакашвили

      59 Читати новину українською
      Это восстановление справедливости, – Данилюк о возвращении Саакашвили
      Это восстановление справедливости, – Данилюк о возвращении Саакашвили / Фото из открытых источников

      Возвращение украинского гражданства экс-президенту Грузии и бывшему председателю Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили – это восстановление справедливости.

      Президент Владимир Зеленский своим указом "восстановил справедливость и верховенство права в Украине именно в этом вопросе", об этом сказал новоназначенный секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, пишет "Интерфакс".

      Читайте также: Саакашвили рассказал о взаимоотношениях с Зеленским, выборах и планах в Украине

      Данилюк отметил, что с Саакашвили знаком лично, поэтому не хочет "сейчас говорить о своем отношении".

      Могут быть у людей разные отношения, но сейчас важно одно: был нарушен закон. То, как поступили с Михаилом, – это точно не было примером, как должна вести себя Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановлена,
      – подчеркнул он.

      Отметим, на возвращение гражданства Саакашвили отреагировал мгновенно – и уже 29 мая в 17:00 прилетит в киевский "Бориполь".


      В      озвращение Михаила Саакашвили / Инфографика 24 канала

      Почему Саакашвили не мог приехать в Украину раньше?
      В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.

      12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

      blog_ava
      Зеленский назначил шестерых заместителей главы АП Богдана: кто все эти люди
      сегодня
      5576
      Теги: Александр Данилюк Президент Украины Саакашвили вернули украинское гражданство Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      сегодня , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      519
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      сегодня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 173
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сегодня , 18:00 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 152
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      сегодня , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      528
      Какие риски для Украины скрывает новый состав Европарламента
      сегодня , 17:32 Какие риски для Украины скрывает новый состав Европарламента
      Світлана Попова 245
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук