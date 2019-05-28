Возвращение украинского гражданства экс-президенту Грузии и бывшему председателю Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили – это восстановление справедливости.

Президент Владимир Зеленский своим указом "восстановил справедливость и верховенство права в Украине именно в этом вопросе", об этом сказал новоназначенный секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, пишет "Интерфакс".

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Данилюк отметил, что с Саакашвили знаком лично, поэтому не хочет "сейчас говорить о своем отношении".

Могут быть у людей разные отношения, но сейчас важно одно: был нарушен закон. То, как поступили с Михаилом, – это точно не было примером, как должна вести себя Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановлена,

– подчеркнул он.

Отметим, на возвращение гражданства Саакашвили отреагировал мгновенно – и уже 29 мая в 17:00 прилетит в киевский "Бориполь".



Возвращение Михаила Саакашвили / Инфографика 24 канала

Почему Саакашвили не мог приехать в Украину раньше?

В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.



12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.



Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.