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      Саакашвили вернули гражданство Украины: когда экс-глава Одесской ОГА вернется

      64 Читати новину українською
      Михеил Саакашвили
      Михеил Саакашвили / 24 канал

      Вполне вероятно, что бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили вернется в среду, 29 мая. Это может произойти во второй половине дня.

      28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвали возвращено украинское гражданство.

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      Саакашвили намерен вернуться в Украину в среду, 29 мая – на следующий день после решения Зеленского отменить решение Порошенко лишить бывшего главы Одесской ОГА украинского гражданства, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники. По информации 24 канала, Саакашвили прилетит в аэропорт "Борисполь" рейсом Варшава – Киев. Самолет должен прибыть в 17:00.

      В Госпогранслужбе подчеркнули, что сегодня нет оснований не пустить в страну Саакашвили.

      Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах,
      – отметил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

      Саакашвили неоднократно заявлял о планах вернуться в Украину. Последнее громкое заявление прозвучало накануне первого тура президентских выборов. Такое решение он объяснял своими убеждениями, что тогдашний гарант Порошенко не должен был пройти во второй тур. Однако в Госпогранслужбе тогда заявили, что они не впустят Саакашвили обратно.

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      Кроме того, в августе 2018 года третий грузинский президент отмечал, что его партия "Рух новых сил" будет принимать участие в украинских парламентских выборах 2019 года.

      Почему Саакашвили не впускали на территорию Украины?
      В июле 2017 года бывшего главу Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг назвали "прорывом Саакашвили".

      ​12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ МИХЕИЛА СААКАШВИЛИ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Саакашвили вернули украинское гражданство Президент Украины Госпогранслужба Саакашвили утратил украинское гражданство
      Источник: 24 канал
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