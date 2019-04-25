Как Зеленскому вести переговоры с Путиным: советы от Саакашвили

Будущий украинский президент Владимир Зеленский никоим образом не должен идти на уступки своему российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку тот потребует еще больше. Правда, благодаря такому давлению со стороны Кремля Украина может стать гораздо сильнее, чем сейчас. А запаса прочности у команды Зеленского должно хватить.

После второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что с Россией он будет строить отношения исключительно в рамках минского процесса. В то же время политик отметил, что пойдет до конца "ради того, чтобы прекратить огонь". Также он анонсировал очень мощную информационную войну и подчеркнул, что "имеет очень креативные идеи". В Кремле же в свою очередь отметили, что будущее Украины и России по большей части будет зависеть от заявлений украинского лидера.

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По словам бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, Зеленский никоим образом не должен идти на уступки Путину.

"Не надо идти на уступки пахану, пахан никогда этого не оценит, не надо давать ему ни маленьких символических уступок, ни больших. Украина ничего не дожна России", – говорит он.

По его словам, выдачей российских паспортов на оккупированном Донбассе, искусственным повышением цены на бензин благодаря ограничению экспорта нефтепродуктов в Украину и другими мерами экономического нажима Путин проверяет команду Зеленского на вшивость.

Видимо, он хочет, чтобы Украина пошла сразу на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров и просто перейдя в двусторонний формат, также говорится о несколько других вещей, символических и не очень,

– отметил политик.

В то же время он акцентировал, чем больше уступаешь Путину, тем больше он требует, и нет мер, которыми он удовлетворится.

По его мнению, благодаря такому давлению со стороны России Украина станет только сильнее . В качестве примера он привел Грузию.

"Когда они ввели экономическое эмбарго против нас, это нам позволило полностью стать энергетически независимыми. Когда они ввели эмбарго на экспорт наших продуктов, многие грузинские продуктов нашли другой рынок. Наша экономика продолжала быстро расти, а наше вино стало намного качественнее. Все, что не убивает, то укрепляет. Я уверен, что в результате этих мер Украине станет сильнее", – отметил экс-глава Одесской области.

Также он считает, что у президента Зеленского с самого начала будет достаточно запаса прочности, чтобы это все выдержать , поэтому надо относиться к этому очень спокойно.

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Действия Путина - это проверка СЭ "на вшивость" Путин выдает паспорта ОРДЛО, Янукович объявил, что хочет вернуться, цены на бензин повышаются - в этом весь классический Путин. Проверяет СЭ на вшивость. - Путин выдаёт паспорта ОРДЛО, Янукович оголосив, что хочет вернуться, цены на бензин повышаются - в этом весь классический Путин. Проверяет СЭ на вшивость. https://youtu.be/uP7er98Kxuc Автор Михаил Саакашвили, среда, 24 апреля 2019 г.

Заметим, что советник Владимира Зеленского не советует победителю президентских выборов лицом к лицу встречаться с Владимиром Путиным. По его словам, есть мало оснований, что после встречи хозяин Кремля будет что-то гарантировать.

"Это произойдет только тогда, когда к этому формату приобщатся мощные страны, с которыми он не сможет "играть", – отметил Апаршин.

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