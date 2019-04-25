Решение России по упрощенной процедуре выдачи своих паспортов на оккупированной территории Донбасса не было спонтанным и произошло в соответствии с четким сценарием. В частности длительное время на этих территориях проводилась агитация. Кроме того, боевики уже давно получили возможность стать гражданами РФ.

24 апреля хозяин Кремля подписал указ, согласно которому начала работать упрощенная процедура выдачи российских паспортов для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Соответствующий документ появился на сайте президента РФ и уже вступил в силу. По мнению Путина, такая инициатива не что иное – как "вопрос сугубо гуманитарного характера".

Как рассказал со ссылкой на правозащитные организации представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, сегодня списки людей, желающих получить российские паспорта, уже сформированы.

"Они после майских праздников активно начнут выдачу этих паспорта , все это прогнозируемо, они к этому готовились", – подчеркнул он в эфире телеканала "112 Украина".

Кроме того, представитель омбудсмена убеждает, что выдача Россией своих паспортов происходит согласно четкому сценарию.

Оккупационные администрации, которые работают в Луганской и Донецкой областях, к этому подготовлены, и этот указ является для них сигналом, чтобы они начинали работать. Информация есть у правозащитников, что такие списки составлены и чтобы людей приглашали, чтобы они писали заявления предварительные, что они хотят получить эти паспорта. Эти заявления отдавались представителям оккупационных администраций,

– отметил Лисянский.

Он добавил, что четкой цифры у него нет, потому что лично этих списков не видел. Правда, по его словам, на оккупированных территориях агитация о выдаче российских паспортов проводилась в течение 2 лет.

"У граждан Украины, вынужденных проживать на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, потребности в получении паспорта РФ нет. Если бы она была, они бы агитационную кампанию не проводили, а просто раздали. А так они вынуждены тратить средства и ресурсы, чтобы провести эту кампанию, чтобы люди захотели получать эти паспорта. Когда начнется активная фаза выдачи паспортов, я считаю, что это будет элемент давления, как это было на прошлогодних псевдовыборах", – констатировал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луг анской и Донецкой областях.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заметил, что паспортизация Россией боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжается более месяца, а сама идея об упрощенном порядке получения российских паспортов зародилась у Кремля полгода назад.

Для нас в министерстве такие действия совершенно не были неожиданными. Потому как минимум 4-5 месяцев мы получали информацию от спецслужб о том, что сначала эта идея начала обсуждаться, потом начали готовиться к ее реализации. А вот паспортизация армейских корпусов – первого и второго продолжается уже месяца полтора, наверное. Их так называемые "служащие "ДНР "и" ЛНР "в первую очередь получили право стать гражданами" большой России ". Для этого им нужно написать заявление, их вызывают в Ростов. Паспорта им выдают не в Донецке, Луганске, а в Ростове. Таким образом Россия пытается сохранить наружу лицо цивилизованного государства,

– рассказал чиновник в комментарии "Громадському".

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По его словам, подписанием соответствующего указа Россия косвенно признала себя стороной конфликта.

"Я бы не сказал, что они юридически признали факт оккупации. Они косвенно признали себя стороной конфликта. Кстати, я не могу согласиться что это противоречит минским договоренностям, потому что там упоминания о таких действиях нет, а Россия действует в этом случае исключительно в рамках своего внутреннего законодательства. и этот указ по своему духу и действом противоречит духу и действу минских договоренностей . Но это политическая плоскость, а не юридическая", – резюмировал замминистра.