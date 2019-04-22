11:30
22 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Зеленскому фактически предлагают поменять Крым на Донбасс, – Фурса о плане Медведчука

      148 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / politeka.net

      Согласно результатам Национального экзит-пола, следующим украинским президентом станет шоумен Владимир Зеленский. Поэтому прежде всего мы должны увидеть его позицию по нескольким ключевым вопросам.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

      Насколько реально выполнить обещания Зеленского – читайте в материале 24 канала

      По его словам, самый большой вызов для нового президента – это Россия. Ведь мы увидели предложение от Медведчука, который фактически предлагает обменять Донбасс на Крым. Это – воплощение плана, который был у Путина еще в 2014 году. Президенту РФ не нужен был Донбасс, он ворвался туда, чтобы "затенить" Крым и потом выторговать его себе.

      Сейчас это предлагают Зеленскому под такой оберткой: давайте сейчас сделаем мир и экономическое сотрудничество, но забудем о Крыме. Это – фактически капитуляция. Как новый президент пройдет через этот этап – это ключевое,
      – подчеркнул эксперт.

      Наибольшее внутреннее испытание Зеленского, по словам Фурсы, это – "Приватбанк". Ведь сейчас к друзьям Зеленского должно быть придирчивое внимание, и к определенному одному в частности. Как он поведет себя с ним и с тем долгом, который у этого друга есть перед Украиной – это тоже вызов.

      Фурса также отметил, что третий вызов – это потенциальный реванш. "Запрос на ключевые реформы в голосовании за Зеленского я не увидел. Но увидел запрос на реванш, на отыгрывание банковской системы, на тарифы и на медицинскую реформу. Важно не допустить этот реванш. И я не знаю, это вызов к Зеленскому или к украинскому обществу", – подытожил экономист.

      Смотрите полное интервью с Сергеем Фурсой:

       

       

      blog_ava
      Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало
      сегодня
      45367
      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Приватбанк Украина – Россия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      О чем говорили в кулуарах Зе-штаба в ожидании результатов
      сегодня , 09:45 О чем говорили в кулуарах Зе-штаба в ожидании результатов
      Ірина Поліщук 1511
      Штаб Порошенко зря постелил красную дорожку
      сегодня , 07:30 Штаб Порошенко зря постелил красную дорожку
      Анатолій Яворський 1601
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      21 апреля , 23:24 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 24899
      Команда Зеленского: кто эти люди и что о них известно
      21 апреля , 22:54 Команда Зеленского: кто эти люди и что о них известно
      Наталя Боднар 5835
      Программа Владимира Зеленского: основные тезисы
      21 апреля , 22:06 Программа Владимира Зеленского: основные тезисы
      118250
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Насколько активными будут избиратели Зеленского и Порошенко во втором туре
       10 апреля , 19:02
      Сколько получают тренеры УПЛ – у большинства смешная зарплата, а наставник Динамо не конкурент коллеге из Шахтера
       30 июля 2018 , 16:13
      Украинцы массово оставляют свои "евробляхи" в Европе: видео
       5 декабря 2018 , 12:31
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук