Зеленскому фактически предлагают поменять Крым на Донбасс, – Фурса о плане Медведчука

Согласно результатам Национального экзит-пола, следующим украинским президентом станет шоумен Владимир Зеленский. Поэтому прежде всего мы должны увидеть его позицию по нескольким ключевым вопросам.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

Насколько реально выполнить обещания Зеленского – читайте в материале 24 канала

По его словам, самый большой вызов для нового президента – это Россия. Ведь мы увидели предложение от Медведчука, который фактически предлагает обменять Донбасс на Крым. Это – воплощение плана, который был у Путина еще в 2014 году. Президенту РФ не нужен был Донбасс, он ворвался туда, чтобы "затенить" Крым и потом выторговать его себе.

Сейчас это предлагают Зеленскому под такой оберткой: давайте сейчас сделаем мир и экономическое сотрудничество, но забудем о Крыме. Это – фактически капитуляция. Как новый президент пройдет через этот этап – это ключевое,

– подчеркнул эксперт.

Наибольшее внутреннее испытание Зеленского, по словам Фурсы, это – "Приватбанк". Ведь сейчас к друзьям Зеленского должно быть придирчивое внимание, и к определенному одному в частности. Как он поведет себя с ним и с тем долгом, который у этого друга есть перед Украиной – это тоже вызов.

Фурса также отметил, что третий вызов – это потенциальный реванш. "Запрос на ключевые реформы в голосовании за Зеленского я не увидел. Но увидел запрос на реванш, на отыгрывание банковской системы, на тарифы и на медицинскую реформу. Важно не допустить этот реванш. И я не знаю, это вызов к Зеленскому или к украинскому обществу", – подытожил экономист.

Смотрите полное интервью с Сергеем Фурсой: