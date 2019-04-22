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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Які найбільші виклики постануть перед Зеленським: думка експерта

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / politeka.net

      Згідно з результатами Національного екзит-полу, наступним українським президентом стане шоумен Володимир Зеленського. Тож перш за все, ми маємо побачити його позицію щодо декількох ключових питань.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу економічний експерт Сергій Фурса.

      Наскільки реально виконати обіцянки Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу

      За його словами, найбільший виклик для нового президента – це Росія. Адже ми побачили пропозицію від Медведчука, який фактично пропонує обміняти Донбас на Крим. Це – втілення плану, який був у Путіна ще у 2014 році. Президенту РФ не потрібен був Донбас, він вдерся туди, щоб "затінити" Крим й потім виторгувати його собі.

      Зараз це пропонують Зеленському під такою обгорткою: давайте зараз зробимо мир й економічну співпрацю, але забудемо про Крим. Це – фактично капітуляція. Як новий президент пройде через цей етап – це ключове,
      – наголосив експерт.

      Найбільше внутрішнє випробування Зеленського, за словами Фурси, це – "Приватбанк". Адже зараз до друзів Зеленського має бути прискіплива увага, й до певного одного зокрема. Як він поведеться з ним й з тим боргом, який у цього друга є перед Україною – це теж виклик.

      Фурса також зазначив, що третій виклик – це потенційний реванш.  "Запит на ключові реформи в голосуванні за Зеленського я не побачив. Але побачив запит на реванш, на відігравання банківської системи, на тарифи й на медичну реформу. Важливо не допустити цей реванш. І я не знаю, чи це виклик до Зеленського чи до українського суспільства", – підсумував економіст.

      Вибори-2019
      Результати Національного екзит-полу

      Дивіться повне інтерв'ю з Сергієм Фурсою:

       

       

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Приватбанк Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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