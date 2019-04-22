Які найбільші виклики постануть перед Зеленським: думка експерта

Згідно з результатами Національного екзит-полу, наступним українським президентом стане шоумен Володимир Зеленського. Тож перш за все, ми маємо побачити його позицію щодо декількох ключових питань.

Про це у прямому ефірі 24 каналу економічний експерт Сергій Фурса.

Наскільки реально виконати обіцянки Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу

За його словами, найбільший виклик для нового президента – це Росія. Адже ми побачили пропозицію від Медведчука, який фактично пропонує обміняти Донбас на Крим. Це – втілення плану, який був у Путіна ще у 2014 році. Президенту РФ не потрібен був Донбас, він вдерся туди, щоб "затінити" Крим й потім виторгувати його собі.

Зараз це пропонують Зеленському під такою обгорткою: давайте зараз зробимо мир й економічну співпрацю, але забудемо про Крим. Це – фактично капітуляція. Як новий президент пройде через цей етап – це ключове,

– наголосив експерт.

Найбільше внутрішнє випробування Зеленського, за словами Фурси, це – "Приватбанк". Адже зараз до друзів Зеленського має бути прискіплива увага, й до певного одного зокрема. Як він поведеться з ним й з тим боргом, який у цього друга є перед Україною – це теж виклик.

Фурса також зазначив, що третій виклик – це потенційний реванш. "Запит на ключові реформи в голосуванні за Зеленського я не побачив. Але побачив запит на реванш, на відігравання банківської системи, на тарифи й на медичну реформу. Важливо не допустити цей реванш. І я не знаю, чи це виклик до Зеленського чи до українського суспільства", – підсумував економіст.



Результати Національного екзит-полу

Дивіться повне інтерв'ю з Сергієм Фурсою: