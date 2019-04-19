Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить

Кандидат в президенты Владимир Зеленский обещает украинцам много приятных и правильных бонусов в случае избрания главой государства. Насколько реально все это реализовать – разбирались журналисты 24 канала.

Понять, что именно обещает Владимир Зеленский и как он сделает свои обещания и мечты реальностью, – довольно трудно. Преимущественно – из-за абстрактных формулировок, отсутствия конкретных фактов и обещания сделать то, что нам обещают по традиции, или что уже работает. Но все же, давайте попробуем внимательнее присмотреться и к программе, и к озвученному самим Зеленским в его интервью.

Читайте также: Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре

И в своей программе, и в своих выступлениях кандидат в президенты декларирует желание быть максимально открытым и во всем отчитываться перед украинцами, обеспечивая Украине народовластие. Тут нужно разбирать все по частям.

Во-первых, по словам Зеленского, его первой инициативой будет законопроект "О народовластии". Там он планирует закрепить "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии". Как будет функционировать такой механизм, Зеленский не уточняет, лишь отмечает, что "это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий". Каких именно, какая защита данных предусмотрена и как будет происходить процедура верификации пользователей, также неизвестно.

Собственно, не сможет Зеленский также повлиять и на то, примут ли предложенный им проект народные депутаты. Например, народные депутаты из Верховной Рады нынешнего созыва уже обещали нам подобные инициативы. Но они или так и не были внесены на рассмотрение парламента, или потерялись где-то на рассмотрениях в профильных комитетах.

Что же касается ранее заявленной открытости, то здесь все немного запутанно. Зеленский уже заявил, что связь с украинцами будет поддерживать связь через ролики в соцсетях, сознательно избрав снижение частоты общения со СМИ. Вероятно, чтобы обеспечить эффективность этого канала общения, он и обещает, что государство обеспечит всех жителей доступом к быстрому интернету. Правда, что конкретно означает это обещание и как его можно реализовать технически, – не уточняет.

Как следует из его интервью – такая стратегия ограниченного появления в СМИ, по его мнению, привлекает внимание и объединяет людей, как когда-то советское кино, которое собирались посмотреть всем двором. При этом, по его словам, его первой пресс-конференции ждать долго не придется, а свои обещания поговорить с тем или иным изданием он обещает выполнять исправно.

Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

Смотрите также видео интервью Зеленского:

Если говорить об информационной открытости с точки зрения данных, то эта история в Украине уже более-менее активно развивается. На местном уровне мэры внедряют "Прозрачные бюджеты" с разной эффективностью. На государственном уровне внедрены системы электронных государственных закупок ProZorro.

Импичмент, неприкосновенность и отзыв депутатов

Начнем с конца. Законопроект "Об отзыве народного депутата Украины" обещают давно, но начиная с 2014 года, ее никто так и не удосужился.

За время работы восьмого созыва парламента было внесено несколько законопроектов:

"Об отзыве народного депутата Украины",

"О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования процедуры отзыва по народной инициативе)",

"Об отзыве народного депутата Украины",

"О внесении изменений в закон Украины "О статусе депутатов местных советов" (относительно упрощения процедуры отзыва депутатов)",

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования процедуры отзыва депутатов местных советов",

"О внесении изменений в некоторые нормативные акты Украины (относительно процедуры отзыва депутатов местных советов)".

Половина из них – снята с рассмотрения, половина – находится в комитетах парламента. Большинство из тех, кто обещали нам такую роскошь – даже не подавали свои проекты в Раду.

Снятие неприкосновенности с президента, нардепов и судей, возможность отзыва парламентариев при "кнопкодавстве", закон об импичменте президента – все это предусматривает необходимость внесения изменений в Конституцию. Каждое из изменений должно быть поддержано голосами 300 депутатов в парламенте. Даже если все это объединить в один законопроект и однократно проголосовать – вероятность собрать необходимое количество голосов крайне невысоко.

Обещание проводить выборы в парламент по открытым спискам – тоже благородная идея, но Зеленский не первый, кто попытается ее реализовать. Такой законопроект уже существует и депутаты нынешнего парламента никак не могут его принять.

Это обещают все, но никто точно не объясняет – как. Зеленский обещает перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС ставить вопрос поддержки Украины в стремлении закончить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить причиненные убытки. Сдача национальных интересов и территорий, по его программе, не может быть предметом никаких переговоров. Всем прописанным украинская дипломатия занимается последние пять лет.

Зеленский признает, что Путин – враг. Говорит, что не готов дать приказ о военных действиях, чтобы военным путем освободить Донбасс. При этом декларирует, что у Донбасса не должно быть особого статуса, он выступает против амнистии для боевиков. С учетом этой позиции уже сейчас можно спрогнозировать, что Россию, которая является непосредственным участником войны на Донбассе, такой подход не устроит и ее давление на Украину будет усиливаться.

Справится ли с ним Зеленский – мы не знаем, потому что до сих пор не известно, кто будет у него главой Службы безопасности, министром обороны и министром иностранных дел. Хотя этих людей он обещал назвать до 19 апреля.

Читайте также: Правда, ложь или манипуляция: VoxCheck проверил заявления экспертов Зеленского

Зеленский заявляет, что это нужно делать, но какую-то стратегию победы из его слов понять трудно. Из его интервью понимаем, что он против вмешательства правительства в культурную жизнь и СМИ. Считает, что въезд российским артистам в Украину можно запрещать выборочно, а перед тем, как запрещать социальные сети, нужно дать альтернативную платформу для общения.

В случае победы на выборах он обещает сохранить квоты на украинский контент на радио и ТВ. Главная проблема такого регулирования, по его словам, в том, что нужно не устанавливать рамки, а снижать налог на украинский продукт, чтобы "большим медиа различных компаний" было выгодно производить украинское.

Он также заявляет о необходимости вернуть украинцев на оккупированных территориях под культурное и информационное влияние Украины. Правда, со способами достижения этой цели тоже все не очень понятно. Одна из идей – "это отдельный большой европейский медиа-портал, который вещает на русском языке, который показывают во всей Европе, который говорит правдивые вещи и сообщает о событиях в Украине, которые они хотят слышать". Как обеспечить работу этого портала на оккупированных территориях, информационный доступ к которым блокируется оккупантами, – неизвестно.

Зеленский на словах активно поддерживает борьбу с коррупцией. Честных чиновников он будет привлекать открытыми конкурсами на должности, достойными зарплатами, высоким социальным статусом и государственным страхованием (не уточняя, чего именно). Нечестных – наказывать как можно строже.

Он хочет, чтобы простые споры решали мировые судьи, которых выбирал народ, а для уголовных преступлений из представителей того же народа был создан суд присяжных. Антикоррупционным органам и Высшему антикоррупционному суду он обещает поддержку, а обличителям коррупции – материальное поощрение (вот это, к слову, может дать определенный результат). Уверяет, что "давить на судей или антикоррупционные органы, как это делает действующая власть просто по телефону" не собирается. И даже обещает, что уйдет с должности, если в его окружении найдут топ-коррупционера.

Также Зеленский обещает, что подозреваемый в коррупции не сможет выйти под залог. Но безальтернативный арест противоречит антикоррупционному законодательству Совета Европы и Европейский суд по правам человека будет против такого подхода. Что может спровоцировать определенное количество исков против Украины.

На практике мы не знаем, что будет сделано со всеми этими обещаниями. Потому что Зеленский до сих пор не представил своих кандидатов на две должности, от которых напрямую будет зависеть их выполнение. Не известно, кто будет главой Генпрокуратуры и СБУ. Неизвестно, кто будет работать на то, чтобы посадить старое поколение коррупционеров, и сделать все возможное, чтобы украинцы не получили новое (или хорошо забытое старое) поколение коррупционеров. Неизвестно, что будет с судебной реформой, без которой все эти заявления – просто красивые декларации.

Больше всего, собственно, всех интересует зависимость Зеленского от одного конкретного олигарха – Игоря Коломойского. Сам Зеленский уверяет, что нечасто видится с бизнесменом и общается только по бизнесу, а Коломойский через канал 1+1 должен его студии "Квартал 95" деньги. Чтобы его уж точно не ассоциировали с Коломойским, даже обещает "выйти из бизнеса, из студии "Квартал 95" и фактически перестать быть партнером Коломойского".

Также он говорит, что будет "будет с ним жестко разговаривать" и "ругаться", если олигарх попытается его именем прикрываться. Правда, уйдет ли он в отставку, если Коломойского поймают на коррупционных сделках, – однозначно Зеленский так и не ответил.

Зато журналисты программы "Наши деньги" от Bihus.info убедительно демонстрируют, что в команде "нового лица" есть люди влияния Коломойского, Авакова и не только. Причем влияние там они имеют достаточно серьезное.

Смотрите полный выпуск расследования BIHUS.info о переписке штаба Зеленского:

Мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО – класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточнымрегионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО – не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать. Если вы поговорите с европейцами, не буду называть их, чтобы не бросить тень, они вступали в НАТО точно в тот момент, когда знали, что очень высокий процент, в некоторых странах восемьдесят процентов было, за НАТО. Потому что вам нужно объединять страну.

Эта цитата из интервью Зеленского, которая должна подтвердить проевропейскость его программы. Причем – скорее всего, действительно искреннюю. Вопрос в том, что и военный союз, и Европейский союз также определенное время будут присматриваться к работе Зеленского и его команды. И процесс сближения с ними это существенно замедлит.

Вместе с тем, о проведении опросов общественного мнения относительно НАТО и ЕС (как о проведении референдума) Зеленский постоянно говорит в контексте соцсетей. Не уточняя, как будет происходить верификация аккаунтов, кто обеспечит безопасность данных и что ограничит влияние, например, российских ботов, которые еще пять лет назад освоили техники воздействия на общественное мнение в нашей стране.

Здесь тоже достаточно абстрактные заявления, которые не являются чем-то принципиально новым для Украины. Ставка – на IТ-бизнес. Год льготного налогообложения для молодых предпринимателей. Одноразовая "нулевая декларация" для бизнеса", когда каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные деньги пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченных. Правда, в Украине практически каждый президент и премьер призывали бизнес заплатить налоги с того капитала, который был заработан ранее, и спать спокойно. До уплаты налогов ни разу так и не дошло. Чем именно Зеленский будет убеждать бизнесменов легализовать доходы – не ясно.

Также нам обещают "внедрить экономический паспорт украинца". С ним каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством естественных благ (недра, земли и т. п.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал. Какой будет часть каждого ребенка, или что будет с взрослыми или пенсионерами – мы не знаем.

Достаточно абстрактные обещания сделать налоги станут простыми и понятными. План заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Экономисты называют эту идею вполне реальной. Но. Сам процесс замены налога будет очень сложным, поскольку власть очень долго отстаивала интересы олигархата. Следовательно, все, что ущемляет права олигархов, будет находить сопротивление со стороны различных политических сил, и сможет ли Зеленский это сопротивление преодолеть – мы не знаем.

Зеленский также обещает украинцам "долгосрочное недорогое кредитование", не уточняя ни о каком кредитовании идет речь, ни за счет чего это будет достигнуто. Так же без всяких подробностей он обещает "возобновить программы молодежного жилищного кредитования".

Член команды Владимира Зеленского Виктория Страховая, которую нам представили как ответственную за реализацию этого праздника доступности, также конкретики не добавляет.

Здесь Зеленский обещает нам то, что частично уже сделала Супрун – современное оборудование в больницах и школах и переход к страховой медицине. Он уверяет, что пациент будет сам определять программу страхования, выбирать учреждение, врача и даже способ лечения, а базовый уровень страхования для малообеспеченных слоев населения будет обеспечивать государство. Собственно, выбирать врача и медучреждение украинцы могут уже сейчас, а принцип "деньги за пациентом" показывает себя вполне успешным. Что такое "базовый уровень страхования", Зеленский не уточняет.

Предложение, которое предусматривает, что лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, не будут получать дополнительных разрешений в Украине, уже содержится в законопроекте, который Рада поддержала еще в 2017 году.

Секс за деньги? Честно говоря, ребята, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть.

– В Кривом Роге?

– Кривой Рог – город производственников, там не все мужчины поймут. Но я думаю, что в принципе нужен отдельный город, где это все можно. И игорный бизнес тоже. Взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это не будет закрытая территория. Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает и там – пожалуйста.

Это – цитата из интервью Зеленского. Тому же, где он заявил, что поддерживает легализацию медицинской марихуаны, которую он назвал "легалайзом капелек".

На самом деле, идея хорошая, но тоже не новая. Создание украинского Лас-Вегаса регулярно обсуждают еще со времен президентства Януковича – с 2010 года. Причем каждый раз его планируют строить где-то на территории восточных областей Украины. Но каждый раз не могут придумать, как реализовать эту идею в рамках действующего законодательства и с минимизацией возможных рисков для региона и людей, которые в этом регионе живут.

Что же касается марихуаны – в Украине уже не первый год предлагают узаконить медицинское применение. Но мнение противников этого постоянно преобладает. Хотя, как говорит спикер Украинской ассоциации медицинского каннабиса (УАМК) Тарас Ратушный, в Украине в законном обращении есть опиаты, амфетамины и даже кокаин для использования в медицинских целях. А вот любое использование каннабиса строго запрещено.

Зеленский убежден, что украинцы всегда будут относиться к нему так же благосклонно, как после завершения первого тура голосования. Но постоянно выбрасывает "за скобки" все то, что уже сделано в Украине, уровень профессионализма его команды, отсутствие консолидации политических сил в Украине и крайне недружественное влияние России на нашу страну. Все это действительно может привести к тому, что реализация его амбициозных планов будет сильно замедлена. Теми факторами, которые у него остаются "за скобками" и влияния на которые у него нет. Но которые непосредственно будут влиять на его популярность, толкая ее вниз. Даже, если он будет делать все возможное, чтобы ее удержать.