Зеленскому лучше не встречаться лицом к лицу с Путиным, – Апаршин
Эксперт по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин не советует лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому с глазу на глаз встречаться с президентом России Владимиром Путиным.
Иван Апаршин отметил в эфире ZIK, что не верит, что после встречи Путин будет что-то гарантировать.
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"Верю только тогда, когда к этому формату приобщат мощные страны, с которыми он не сможет играть", – добавил Апаршин.
В мощные страны эксперт причислил Великобританию и США.
Иван Апаршин – профессиональный военный, работал в Министерстве обороны под руководством Анатолия Гриценко. Именно Апаршина Гриценко хотел назначить будущим министром обороны в случае избрания президентом и посоветовал его Зеленскому как специалиста в оборонной сфере. Больше об Иване Апаршине читайте в нашем материале.
ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.
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