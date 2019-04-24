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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
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      Зеленскому лучше не встречаться лицом к лицу с Путиным, – Апаршин

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      Зеленскому лучше не встречаться лицом к лицу с Путиным, – Апаршин
      Зеленскому лучше не встречаться лицом к лицу с Путиным, – Апаршин / Коллаж 24 канала

      Эксперт по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин не советует лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому с глазу на глаз встречаться с президентом России Владимиром Путиным.

      Иван Апаршин отметил в эфире ZIK, что не верит, что после встречи Путин будет что-то гарантировать.

      Читайте также: Как могут развиваться отношения Зеленского и Кремля

      "Верю только тогда, когда к этому формату приобщат мощные страны, с которыми он не сможет играть", – добавил Апаршин.

      В мощные страны эксперт причислил Великобританию и США.

      Иван Апаршин – профессиональный военный, работал в Министерстве обороны под руководством Анатолия Гриценко. Именно Апаршина Гриценко хотел назначить будущим министром обороны в случае избрания президентом и посоветовал его Зеленскому как специалиста в оборонной сфере. Больше об Иване Апаршине читайте в нашем материале.

      ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

      президентські вибори результати порошенко зеленський голосування

      Поддержка кандидатов по областям: инфографика

      Кто такой Владимир Зеленский: смотрите видео


       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Украина – Россия Владимир Путин
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