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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Как могут развиваться отношения Зеленского и Кремля

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      В России не спешат поздравлять Владимира Зеленского, но уже прогнозируют, как могут развиваться отношения между странами.

      Во время своей предвыборной кампании Зеленский обещал расширить Минский формат и добавить к четверке лидеров США и Великобританию.

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      После объявления результатов голосования он в очередной раз подтвердил эти планы. В Вашингтоне готовы помогать новоизбранному украинскому президенту в восстановлении территориальной целостности Украины. Но там выступают за прямой диалог между Киевом и Москвой.

      Украина и Россия должны вести прямые переговоры, поэтому я считаю, что его желание поговорить с Путиным – это хорошая, а не плохая вещь,
      – заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

      "Пока преждевременно говорить о поздравлении президентом Путиным господина Зеленского, а также о возможности совместно работать", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

      А пока официально в Белокаменной отмалчиваются, российский Центр политической конъюнктуры во главе с бывшим главой администрации Путина и членом "Единой России" Алексеем Чеснаков, написал о будущем украино-российских отношений.

      Пишут, что при выгодных России условиях возможным станет один из четырех сценариев:

      Первый – ситуация не изменится.

      Второй – "потепление", которое предусматривает уступки для России.

      Третий – эскалация – обострение отношений.

      Четвертый – сценарий компромисса с автономиями для "ЛНР" и "ДНР".

      зеелнський
      Владимир Зеленский победил на президентских выборах

      В статье, которую явно согласовали в Кремле, озвучивают то, о чем Москва в голос не говорит. Признают, что на Донбассе есть российские войска, а конфликт у Керченского пролива – вооруженный.

      На Зеленского будут давить, влиять, соблазнять, пряники там всякие предлагать, как в свое время предлагали и Януковичу. Поэтому да, сигнал посылается, что мы готовы подвинуться в обмен на эту идею троянского коня с возвращением статуса автономии в составе Украины для "ДНР" и "ЛНР",
      – отметил российский политолог Дмитрий Орешкин.

      То есть намекают на вероятное освобождение такой ценой пленных моряков. А еще в статье есть месседжи и для самой России.

      "В России, думаю определяются, в каком из этих сценариев должна быть и статья господина Чеснакова, который очень приближен к одной из башен Кремля – это фактически месседж для других кремлевских жителей к тому что – ребята нужно определяться, какую же версию мы выбираем", – отметил политолог Олег Саакаян.

      Украинские эксперты убеждены, что менять вектор в сторону России Зеленский не будет, но и смена участников минских переговоров не поможет решить конфликт.

      Нам надо думать не о смене тех, кто сидит за столом, а каким образом повлиять на агрессора. Вопрос лишь в том, чтобы мы могли найти дополнительные аргументы, для того, чтобы: а) усилить украинские военные способности; б) сделать этот международный антипутинский фронт более плотным. Собственно тогда позиция России будет меняться,
      – подчеркнул министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко.

      Россия скорее всего будет поздравлять новоизбранного президента агрессивно, показывая кто в конфликте главный. Первый звоночек – запрет на поставку нефти, нефтепродуктов и угля. Возможно также и усиление огня на Донбассе.

      blog_ava
      Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
      23 апреля
      10403
      Автор: Елена Кук, Мария Савчук
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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