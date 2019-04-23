22:52
23 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський
      Вєсті Кремля
      22:20, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, сьогодні
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Як можуть розгоратися стосунки Зеленського та Кремля

      15

      У Росії не поспішають вітати Володимира Зеленського, але вже прогнозують, як можуть розвиватися відносини між країнами.

      Під час своєї передвиборчої кампанії Зеленський обіцяв розширити Мінський формат і додати до четвірки лідерів США та Великої Британії.

      Читайте також: Чи зможе до влади у Росії прийти комік: відповідь політолога

      Після оголошення результатів голосування він вкотре підтвердив ці плани. У Вашингтоні готові допомагати новообраному українському президенту у відновленні територіальної цілісності України. Але там виступають за прямий діалог між Києвом і Москвою.

      Україна і Росія повинні вести прямі переговори, тому я вважаю, що його бажання поговорити з Путіним – це хороша, а не погана річ,
      – заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

      "Поки передчасно говорити про привітання президента Путіна пана Зеленського, а також про можливості спільно працювати", – сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

      У поки офіційно у Білокам'яній відмовчуються, російський Центр політичної кон'юнктури, на чолі з колишнім головою адміністрації Путна та членом "Єдиної Росії", Олексієм Чеснаковим, написав про майбутнє україно-російських відносинах.

      Пишуть, що за вигідних Росії умов можливим стане один з чотирьох сценаріїв:

      Перший – ситуація не зміниться.

      Другий – "потепління", який передбачає поступки для Росії.

      Третій – ескалація – загострення відносин.

      Четвертий –  сценарій компромісу з автономіями для "ЛНР" та "ДНР".

      зеелнський
      Володимир Зеленський переміг на президентських виборах

      У статті, яку вочевидь узгодили у Кремлі, озвучують те, про що Москва в голос не говорить. Визнають, що на Донбасі є російські війська, а конфлікт біля Керченської протоки – збройний.

      На Зеленського будуть тиснути, впливати, спокушати, пряники там всякі пропонувати, як свого часу пропонували і Януковичу. Тому так, сигнал посилається, що ми готові посунутися в обмін на цю ідею троянського коня з поверненням статусу автономії в складі України для "ДНР" і "ЛНР,
      – зазначив       російський політолог Дмитро Орешкін.

      Тобто натякають на ймовірне звільнення такою ціною полонених моряків. А ще у статті є меседжі і для самої Росії.

      "В Росії, думаю визначаються, який з цих сценаріїв має бути і стаття пана Чеснакова, який дуже наближений до однієї з веж Кремля – це фактично меседж до інших кремлівських жителів до того що – хлопці потрібно визначатись, яку ж версію ми обираємо", – зазначив політолог Олег Саакаян.

      Українські експерти переконані, змінювати вектор у сторону Росії Зеленський не буде, але і зміна учасників мінських перемовин не допоможе вирішити конфлікт.

      Нам треба думати не про зміну тих, хто сидить за столом, а яким чином вплинути на агресора. Питання лише в тому, щоб ми могли знайти додаткові аргументи, для того, щоб: а) посилити українські військові спроможності; і б) зробити цей антипутінський міжнародний фронт більш щільним. Власне тоді позиція Росії буде змінюватись,
      – наголосив міністр закордонних справ України 2007-2009 років Володимир Огризко.

      На разі ж Росія найімовірніше вітатиме новообраного президента агресивно, показуючи хто в конфлікті головний. Перший дзвіночок – заборона на поставку нафти, нафтопродуктів і вугілля. Можливе також і посилення вогню на Донбасі.

      blog_ava
      Сергія Верланова обрали головою податкової служби: що про нього відомо
      сьогодні
      7928
      Автор: Олена Кук, Марія Савчук
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      сьогодні , 22:01 Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      Повернись живим 183
      Головні новини 23 квітня: ЦВК підрахувала 100% голосів і новий голова податкової служби
      сьогодні , 22:00 Головні новини 23 квітня: ЦВК підрахувала 100% голосів і новий голова податкової служби
      663
      Корупційні схеми в українських портах: які астрономічні зарплати отримують посадовці
      сьогодні , 21:30 Корупційні схеми в українських портах: які астрономічні зарплати отримують посадовці
      Сергій Лещенко 548
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      сьогодні , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      968
      Як Росія стежила за виборами в Україні: головні заяви і публікації
      сьогодні , 21:01 Як Росія стежила за виборами в Україні: головні заяви і публікації
      Світлана Попова 1419
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук