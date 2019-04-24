Зеленському краще не зустрічатися віч-на-віч з Путіним, – Апаршин

Експерт з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського Іван Апаршин не радить лідеру президентської гонки Володимиру Зеленському віч-на-віч зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Іван Апаршин зазначив в ефірі ZIK, що не вірить, що після зустрічі Путін буде щось гарантувати.

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"Вірю лише тоді, коли до цього формату долучать потужні країни, з якими він не зможе "гратися", – додав Апаршин.

До потужних країн експерт зарахував Велику Британію та США.

Іван Апаршин – професійний військовий, працював у Міністерстві оборони за керівництва Анатолія Гриценка. Саме Апаршина Гриценко хотів призначити майбутнім міністром оборони у разі обрання президентом та порадив його Зеленському як фахівця в оборонній сфері. Більше про Івана Апаршина читайте у нашому матеріалі.

ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.



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