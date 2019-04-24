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      Зеленському краще не зустрічатися віч-на-віч з Путіним, – Апаршин

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      Зеленському краще не зустрічатися віч-на-віч з Путіним, – Апаршин
      Зеленському краще не зустрічатися віч-на-віч з Путіним, – Апаршин / Колаж 24 каналу

      Експерт з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського Іван Апаршин не радить лідеру президентської гонки Володимиру Зеленському віч-на-віч зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним.

      Іван Апаршин зазначив в ефірі ZIK, що не вірить, що після зустрічі Путін буде щось гарантувати.

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      "Вірю лише тоді, коли до цього формату долучать потужні країни, з якими він не зможе "гратися", – додав Апаршин.

      До потужних країн експерт зарахував Велику Британію та США.

      Іван Апаршин – професійний військовий, працював у Міністерстві оборони за керівництва Анатолія Гриценка. Саме Апаршина Гриценко хотів призначити майбутнім міністром оборони у разі обрання президентом та порадив його Зеленському як фахівця в оборонній сфері. Більше про Івана Апаршина читайте у нашому матеріалі.

      ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

      президентські вибори результати порошенко зеленський голосування
      Підтримка кандидатів по областях: інфографіка

      Хто такий Володимир Зеленський: дивіться відео


       

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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін Україна – Росія Володимир Зеленський
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