Как Путин собирается выстраивать отношения с Украиной: в Кремле дали ответ

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует выстраивать свои дальнейшие взаимоотношения с Украиной, опираясь на заявления и действия будущего украинского лидера Владимира Зеленского.

Выводы о перспективах переговоров Путина и Зеленского можно будет сделать только дождавшись первых формулировок или действий со стороны последнего. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий Зеленского будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины,

– сказал он.

В то же время, Песков не стал отвечать на вопрос о том, как будет поступать Москва, если действия и слова президента Зеленского не устроят РФ.

"Мы уже говорили о том, что пока существует много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основным вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений", – отметил Песков.

Он также добавил, что пока любые слова по этому поводу были бы преждевременны.

Отметим, что Путин еще пока не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Глава Кремля решил подождать первых шагов новоизбранного украинского лидера. Также у Путина отметили, что ЦИК не обнародовала официальных итогов.

Как долго Кремль затягивает со своими поздравлениями:

– Виктор Ющенко победил 26 декабря 2004 года. Через 16 дней появилось официальное решение ЦИК. Через 25 дней Верховный суд Украины принял соответствующее решение – и тогда Владимир Путин поздравил Ющенко с победой.



– Виктор Янукович победил во втором туре 7 февраля 2010 года. Уже через два дня Дмитрий Медведев поздравил Януковича с "успехом". Через 7 дней появилось официальное решение ЦИК.



– Петр Порошенко победил в первом туре 25 мая 2014 года. Решение ЦИК появилось через 8 дней. Кремль впервые назвал Порошенко Президентом через 18 дней. Официальных поздравлений от Путина так и не было.