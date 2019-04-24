15:46
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский
      Вєсті Кремля
      00:50, сегодня
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      Как Путин собирается выстраивать отношения с Украиной: в Кремле дали ответ

      428 Читати новину українською
      В Кремле рассказали, как будут строить отношения с Украиной после победы Зеленского
      В Кремле рассказали, как будут строить отношения с Украиной после победы Зеленского / Getty images

      Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует выстраивать свои дальнейшие взаимоотношения с Украиной, опираясь на заявления и действия будущего украинского лидера Владимира Зеленского.

      Выводы о перспективах переговоров Путина и Зеленского можно будет сделать только дождавшись первых формулировок или действий со стороны последнего. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

      Читайте также: Как могут развиваться отношения Зеленского и Кремля

      В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий Зеленского будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины,
      – сказал он.

      В то же время, Песков не стал отвечать на вопрос о том, как будет поступать Москва, если действия и слова президента Зеленского не устроят РФ.

      "Мы уже говорили о том, что пока существует много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основным вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений", – отметил Песков.

      Он также добавил, что пока любые слова по этому поводу были бы преждевременны.

      Отметим, что Путин еще пока не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Глава Кремля решил подождать первых шагов новоизбранного украинского лидера. Также у Путина отметили, что ЦИК не обнародовала официальных итогов.

      Как долго Кремль затягивает со своими поздравлениями:

      – Виктор Ющенко победил 26 декабря 2004 года. Через 16 дней появилось официальное решение ЦИК. Через 25 дней Верховный суд Украины принял соответствующее решение – и тогда Владимир Путин поздравил Ющенко с победой.

      – Виктор Янукович победил во втором туре 7 февраля 2010 года. Уже через два дня Дмитрий Медведев поздравил Януковича с "успехом". Через 7 дней появилось официальное решение ЦИК.

      – Петр Порошенко победил в первом туре 25 мая 2014 года. Решение ЦИК появилось через 8 дней. Кремль впервые назвал Порошенко Президентом через 18 дней. Официальных поздравлений от Путина так и не было.

      blog_ava
      В результате терактов на Шри-Ланке сотни погибших: что известно
      сегодня
      4994
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Владимир Зеленский Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      сегодня , 14:27 Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      Дмитро Снєгирьов 565
      Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      сегодня , 12:40 Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      Наталя Боднар 592
      Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      сегодня , 12:00 Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      Наталя Ромашова 2602
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      556
      Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      сегодня , 09:30 Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      Інна Жолобович 4751
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Евро-2016: Бельгия на последних минутах разгромила Венгрию
       27 июня 2016 , 00:00
      Динамо – Славия: Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандальное заявление Тврдика касательно Григория Суркиса
       16 августа 2018 , 17:50
      Subaru Forester из Европы – сколько стоит растаможить и содержать
       11 ноября 2018 , 11:22
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук