Як Зеленському вести перемовини з Путіним: поради від Саакашвілі

Майбутній український президент Володимир Зеленський жодним чином не має йти на проступки своєму російському колезі Володимиру Путіну, оскільки той вимагатиме ще більше. Щоправда, завдяки такому тиску з боку Кремля Україна може стати набагато сильнішою, ніж є зараз. А запасу міцності у команди Зеленського має вистачити.

Після другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що з Росією він будуватиме взаємини виключно в рамках мінського процесу. Водночас політик зазначив, що йтиме до кінця "заради того, щоб припинити вогонь". Також він анонсував дуже потужну інформаційну війну та підкреслив, що має "дуже креативні ідеї". У Кремлі ж, зі свого боку, наголосили, що майбутнє України та Росії здебільшого залежатиме від заяв майбутнього українського лідера.

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За словами колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, Зеленський жодним чином не має йти на поступки Путіну.

"Не треба йти на поступки паханові, пахан ніколи цього не оцінить, не треба давати йому ні маленьких символічних поступок, ні великих. Україна нічого не є винною Росії", – каже він.

За його словами, видачею російських паспортів на окупованому Донбасі, штучним підвищенням ціни на бензин через обмеження експорту нафтопродуктів до Україну та іншими заходами економічного натиску Путін перевіряє команду Зеленського на вшивість.

Мабуть, він хоче, щоб Україна пішла відразу на поступки, наприклад, вийшовши з багатостороннього формату переговорів і просто перейшовши у двосторонній формат, також мовиться про кілька інших речей, символічних і не дуже,

– зауважив політик.

Водночас він наголосив, що чим більше поступаєшся Путіну, тим більше він вимагає, і немає заходів, якими він задовольниться.

На його думку, завдяки такому тиску з боку Росії Україна стане тільки сильнішою. Як приклад він навів Грузію.

"Коли вони запровадили економічне ембарго проти нас, це нам дозволило повністю стати енергетично незалежними. Коли вони запровадили ембарго на експорт наших продуктів, багато грузинських продуктів знайшли інший ринок. Наша економіка продовжувала швидко рости, а наше вино стала набагато якіснішим. Все, що не вбиває, те зміцнює. Я є впевненим, що у результаті цих заходів Україна стане сильнішою", – зазначив екс-голова Одещини.

Також він вважає, що у президента Зеленського з самого початку буде достатньо запасу міцності, аби це все витримати, відтак треба ставитися до цього дуже спокійно.

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Дії Путіна - це перевірка ЗЕ "на вшивість" Путін видає паспорти ОРДЛО, Янукович оголосив, що хоче повернутися, ціни на бензин підвищуються - в цьому весь класичний Путін. Перевіряє ЗЕ на вшивість. — Путин выдаёт паспорта ОРДЛО, Янукович объявил, что хочет вернуться, цены на бензин повышаются - в этом весь классический Путин. Проверяет ЗЕ на вшивость. https://youtu.be/uP7er98Kxuc Posted by Mikheil Saakashvili on Wednesday, 24 April 2019

Заувадимо, що радник Володимира Зеленського не радить переможцю президентських виборів віч-на-віч зустрічатися з Володимиром Путіним. За його словами, є мало підстав, що після зустрічі господар Кремля буде щось гарантувати.

"Це станеться лише тоді, коли до цього формату долучать потужні країни, з якими він не зможе "гратися", – зазначив Апаршин.

Що варто знати про Зеленського президента: дивіться відео

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Крім того, у своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського