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      "Хотел забрать Порошенко на политическое дно": эксперт о деятельности Саакашвили в Украине

      94 Читати новину українською
      Михаил Саакашвили
      Михаил Саакашвили / Фото из открытых источников

      Михаил Саашквілі был одним из тех политиков, кто сознательно принял решение о том, что он "политически" тонет, но с собой на дно стремился забрать и Петра Порошенко.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

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      Он отметил, что всей своей деятельностью Саакашвили, фактически, дискредитировал президента не меньше, чем самого себя.

      Порошенко та СаакашвіліПетр Порошенко и Михаил Саакашвили

      В результате, Михаил потерял все и теперь не пользуется популярностью в Украине.

      При определенных обстоятельствах он таки сможет вернуться. И следующие президенты или премьер-министры уже научены сотрудничеством с ним. Они будут знать, что это опасно не только для оппонента, но и для самого себя,
      – уверен Солонтай.

      Он объяснил, что именно поэтому Саакашвили может навсегда остаться ветераном в украинской политике. И то, что он нанес серьезный репутационный ущерб Петру Порошенко в первой половине 2018 года – это очевидный факт.

      Кто такой Михаил Саакашвили? Екс-президент Грузії. Колишній голова Одеської ОДА, екс-радник Президента України. Активний учасник і лідер протестів проти політики Петра Порошенка в Україні. Нині проживає на батьківщині дружини в Нідерландах.

      Напомним, Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства "за ложные данные, указанные при его получении", а 12 февраля 2018 года политика задержали в Киеве. После этого Саакашвили отправили чартерным самолетом в Варшаву, откуда тот нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить въезд Саакашвили на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Михаил Саакашвили Саакашвили утратил украинское гражданство
      Источник: 24 канал
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